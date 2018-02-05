Son Dakika...İran'da Cumhurbaşkanlığına girmeye çalışan kişi vuruldu

İran'da son dakika... Tahran'da cumhurbaşkanlığı ofisine girmeye çalışan bir kişi vurularak gözaltına alındı.

05 Şubat 2018, Pazartesi 13:36
Son Dakika...İran'da Cumhurbaşkanlığına girmeye çalışan kişi vuruldu
İran'ın başkenti Tahran'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde bir kişinin güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu yaralandığı bildirildi.

Tesnim haber ajansına konuşan Tahran Vali Yardımcısı Muhsin Nesic Hemedani, kesici alet taşıyan bir kişinin İran Cumhurbaşkanlığı Sarayı yerleşkesine girmeye çalıştığını belirtti.

Vali Yardımcısı, emniyet güçlerinin uyarılarını dikkate almayan bu kişinin, ayağından vurularak yaralandığını söyledi.

Hemedani, vurulan kişinin "hangi amaçla bu eylemi yaptığı ve kimlik tespit çalışmalarının" devam ettiğini dile getirdi.


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