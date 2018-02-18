Son dakika... İran'da yolcu uçağı düştü

İran'da Tahran'dan Yasuj'a uçan bir yolcu uçağının radardan çıktığı bildirildi. Uçağın İsfehan yakınlarına düştüğü açıklandı. Uçakta bulunan 66 kişinin öldüğü bildirildi

18 Şubat 2018, Pazar 13:04
Son dakika... İran'da yolcu uçağı düştü
İran medyasına göre bir yolcu uçağı radardan kayboldu. İran Acil Durum Merkezi uçakta 66 kişi olduğunu açıkladı. Tahran'dan Yasuj'a giden uçağın Aseman Airlines şirketine ait olduğu bildirildi. Tasnim haber ajansı uçağın İsfehan yakınlarında Samirom bölgesinde düştüğünü aktarıyor.

Arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Uçağın Padena dağının yakınlarına düştüğü ve arama kurtarma çalışmaları için helikopterlerin havalandığı gelen bilgiler arasında. Düşen uçağın 20 yıllık olduğu ifade ediliyor.

İran Acil Durum Merkezi Sözcüsü uçağın dağlık bir alana düştüğünü bu yüzden ambulansların ulaşamadığını ancak bölgede helikopterlerin çalıştığını açıkladı.



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