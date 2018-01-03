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Son dakika! İran durulmuyor! Gelen son görüntüler korkunç

İran toz duman. Protestolar durmuyor! Gelen son görüntüler ise izleyenleri dehşete düşürüyor. Askeri bir araç kalabalığa dalıyor ve sonrasında silah sesleri ve çığlıklar yükseliyor...

03 Ocak 2018, Çarşamba 11:24
Son dakika! İran durulmuyor! Gelen son görüntüler korkunç
İran'la ilgili son dakika haberleri birbirini izliyor. Ülke tam bir kaosa teslim olmuş durumda. İran'daki yüksek zamları protesto etmek amacıyla başlayan protestolar, dalga dalga ülkenin pek çok kentine yayıldı.

Ülkede tansiyon düşmezken Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney, göstericilerin en sert şekilde cezalandırılacağını söyledi. İran Cumhurbaşkanı Ruhani ise daha ılımlı mesajlar veriyor.
 

GÖRÜNTÜLER İRAN'IN AHVAZ KENTİNDE ÇEKİLDİ


İran'daki gösteriler 7. gününe girerken sosyal medyada yayılan bir görüntü oldukça endişe verici. İran'ın Ahvaz kentinde çekildiği iddia edilen görüntüler dehşete düşürdü.

Görüntülerde protestocuların arasına dalan askeri bir kamyon, eylemcilerin sert tepkisine neden oluyor. Tekmelerle araca müdahale eden göstericilere askerlerin cevabı ise çok acımasız.
 

ASKERİ ARAÇTAN ATEŞ AÇTILAR


Askeri kamyonun arka kapısını açan güvenlik güçleri etrafa ateş etmeye başlıyor. Kan donduran o anlarda, sadece kurşun sesleri ve çığlıklar duyuluyor. İşte İran'dan gelen o dehşet görüntüleri:



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