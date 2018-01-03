Son dakika! İran durulmuyor! Gelen son görüntüler korkunç

GÖRÜNTÜLER İRAN'IN AHVAZ KENTİNDE ÇEKİLDİ

ASKERİ ARAÇTAN ATEŞ AÇTILAR

Beyaz Saray'dan İran'a uyarı

İran'da neler oluyor? İran'daki protestoların perde arkası

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İran’a dikkat!

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Yaşar Can

'la ilgilibirbirini izliyor. Ülke tam bir kaosa teslim olmuş durumda. İran'daki yüksek zamları protesto etmek amacıyla başlayan protestolar, dalga dalga ülkenin pek çok kentine yayıldı.Ülkede tansiyon düşmezken, göstericilerin en sert şekilde cezalandırılacağını söyledi. İran Cumhurbaşkanı Ruhani ise daha ılımlı mesajlar veriyor.'daki gösteriler 7. gününe girerken sosyal medyada yayılan bir görüntü oldukça endişe verici. İran'ınkentinde çekildiği iddia edilen görüntüler dehşete düşürdü.Görüntülerde protestocuların arasına dalan askeri bir kamyon, eylemcilerin sert tepkisine neden oluyor. Tekmelerle araca müdahale eden göstericilere askerlerin cevabı ise çok acımasız.Askeri kamyonun arka kapısını açan güvenlik güçleri etrafa ateş etmeye başlıyor. Kan donduran o anlarda, sadece kurşun sesleri ve çığlıklar duyuluyor. İşte İran'dan gelen o dehşet görüntüleri: