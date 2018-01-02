Son dakika: İran'ın dini lideri Hamaney: Para, silah ve istihbarat ajanları kullanılıyor

"YABANCI DÜŞMANLAR İSYAN ÇIKARDI"



HAMANEY ULUSA SESLENECEK

OLAYLARDA 27 KİŞİ ÖLDÜ

İranlı turistler ülkelerindeki olayları umursamadan Van'da gönüllerince eğlendi!

Son dakika İran'la ilgili Türkiye'den açıklama

İran’a dikkat!

Adem Özdoğan

, İran'da bir süredir devam eden ve çok sayıda kişinin öldüğü eylemlerin ardından ilk kez konuştu.Ali Hameney, İran'ın yabancı düşmanlarının ülkede isyan çıkardığını ve bunu silah, para ve istihbarat ile desteklendiğini söyledi.Hamaney, son olaylar hakkında 'doğru zamanda' ulusa sesleneceğini ifade etti. Hamaney'den sonra ülkedeki en yetkili isim İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani gösterilere ilişkin yaptığı açıklamada, İran'da her eylemcinin yurt dışından emir almadığını belirtti ve "Bir grup insan da fikirlerini ve sorunlarını aktarmak için sokağa çıktı" diye konuştu. Ancak Hamaney, açıklamasında Ruhani'nin kullandığı ılımlı dilin dışına çıktı. Hamaney'in açıklamasının ülke çapında yaratacağı etki merak ediliyor.İran'da dün gece gösterilerde 9 kişi daha öldü. Ülkede düzenlenen gösterilerde toplamda ölü sayısı 27'ye çıktı.