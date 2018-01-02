Son dakika: İran'ın dini lideri Hamaney: Para, silah ve istihbarat ajanları kullanılıyor

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran'da bir süredir devam eden ve çok sayıda kişinin öldüğü eylemlerin ardından ilk kez konuştu. Hamaney, İran'ın yabancı düşmanlarının ülkede karışıklık çıkardığını ve bunun silah, para ve istihbarat ile desteklendiğini söyledi

02 Ocak 2018, Salı 13:41
Son dakika: İran'ın dini lideri Hamaney: Para, silah ve istihbarat ajanları kullanılıyor
İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran'da bir süredir devam eden ve çok sayıda kişinin öldüğü eylemlerin ardından ilk kez konuştu.
 

"YABANCI DÜŞMANLAR İSYAN ÇIKARDI"


Ali Hameney, İran'ın yabancı düşmanlarının ülkede isyan çıkardığını ve bunu silah, para ve istihbarat ile desteklendiğini söyledi.


HAMANEY ULUSA SESLENECEK


Hamaney, son olaylar hakkında 'doğru zamanda' ulusa sesleneceğini ifade etti.  Hamaney'den sonra ülkedeki en yetkili isim İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani gösterilere ilişkin yaptığı açıklamada,  İran'da her eylemcinin yurt dışından emir almadığını belirtti ve "Bir grup insan da fikirlerini ve sorunlarını aktarmak için sokağa çıktı" diye konuştu. Ancak Hamaney, açıklamasında Ruhani'nin kullandığı ılımlı dilin dışına çıktı. Hamaney'in açıklamasının ülke çapında yaratacağı etki merak ediliyor. 


 

OLAYLARDA 27 KİŞİ ÖLDÜ


İran'da dün gece gösterilerde 9 kişi daha öldü. Ülkede düzenlenen gösterilerde toplamda ölü sayısı 27'ye çıktı.

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