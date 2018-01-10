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Son dakika: İş adamı Mehmet Beğendik hayatını kaybetti

Beğendik Marketler Zinciri'nin sahibi iş adamı Mehmet Beğendik hayatını kaybetti. Yapılan açıklamaya göre Beğendik'in cenazesi bugün ikindi namazı Cami Kebir'de kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek

10 Ocak 2018, Çarşamba 13:04
Son dakika: İş adamı Mehmet Beğendik hayatını kaybetti
Kayseri'nin tanınmış iş adamlarından Beğendik Mağazaları Sahibi Mehmet Beğendik vefat etti. Cenazesi bugün ikindi namazı Cami Kebir'de kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.
 

MUSTAFA ELİTAŞ: HAYIRSEVER İŞ ADAMI... 


Mehmet Beğendik‘in ölüm haberini alan sevenleri ise yasa boğuldu. AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, “Kayseri eşrafından hayırsever İşadamı Hacı Mehmet Beğendik Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah'tan rahmet, Beğendik Ailesine sabır ve başsağlığı dilerim” dedi.
 

ABDULLAH GÜL: KİME SORSANIZ ÇOK DELİKANLI BİR İNSANDI DİYECEKTİR

 

 

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de, Mehmet Beğendik’in hemşehri yanlısı bir insan olduğunu ifade ederek, "Hemşehrimiz Mehmet Beğendik beyin vefatı vesilesiyle cenazesine katılmak için geldim arkadaşlarla beraber. Kendisi memleketin eşraflarından birisiydi, aynı zamanda çok vizyoner birisiydi. Bugünkü AVM diye bilinen alışveriş merkezleri daha yokken bunların ilkini hem de yerli bir firma olarak tüm Türkiye’ye yayan bir insandı. Dolayısıyla dostluğumuz, arkadaşlığımız vardı, hemşehri yanlısıydı. Kime sorsanız ‘çok delikanlı bir insandı’ diyecektir" diye konuştu.
 

KAPIDA KUYRUK OLUYORDU


Mehmet Beğendik’in kurucusu olduğu Beğendik Marketler Zinciri’nin ilki 1993 yılında Ankara Kocatepe’de açıldı. Şirketin bugün Ankara, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Konya ve Bursa illeri olmak üzere toplam 6 ilde 46 Beğendik mağazası bulunuyor. 1993'te Kocatepe'deki ilk mağaza açıldığında Ankaralılar büyük ilgi göstermişti. Hatta ilgi öylesine yoğundu ki, ilk günlerde kalabalık nedeniyle vatandaşlar içeriye kuyrukla alınıyordu. Bir grup müşteri dışarı çıktıktan sonra yenileri mağazaya giriyordu.
 


 



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