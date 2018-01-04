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Son dakika! Işın Karaca'nın eski eşi Sedat Doğan ikinci kez tutuklandı

Işın Karaca’nın çocuğunun babası ve ünlülerin klip yönetmeni olarak tanıdığımız Sedat Doğan, Brezilya’da ikinci kez tutuklandı

04 Ocak 2018, Perşembe 14:34
Son dakika! Işın Karaca'nın eski eşi Sedat Doğan ikinci kez tutuklandı
Brezilya'da zor günler geçiren Sedat Doğan geçen aylarda bir kafeden tablet çalarken yakalanmış ve gözaltına alınmıştı. İlk suçunda iki gün nezarethanede kalan Doğan, bir daha suç işlememesi karşılığında serbest bırakılmıştı.

Bu süreçte Sedat Doğan’ın ailesi oğullarının Türkiye’ye dönmesi için tam 4 kez uçak bileti almıştı. Binlerce doları yanan aile Türkiye’de eli kolu bağlı oğullarının yurduna dönmesini ve kızı Mia’ya kavuşmasını beklemişti.


SEDAT DOĞAN HAKKINDA İKİNCİ KEZ HIRSIZLIK SUÇLAMASI


Bugün ‘Duymayan Kalmasın’ programında yer alan habere göre; Cezaevine girmemesi için ödemesi gereken kefalet ücretini yatırmayan, üstüne bir kadının da çantasını çaldığı iddia edilen Sedat Doğan bir kez daha tutuklandı. Sedat Doğan’a bu kez daha ağır bir ceza yaptırımı uygulanacak.

Öğrenilen bilgiye göre; Sedat Doğan şu anda Brezilya’da Sao Paulo’ya yakın bir hapishanesinde cezasını çekiyor. Koğuş arkadaşlarıysa Türk’lerden oluşuyor. Sedat Doğan’a Brezilya devleti olarak avukat verildi ve kötü madde kullanımına devam ettiği için de tedavi masraflarını devlet karşılayacak.


NE OLMUŞTU?


Işın Karaca’nın 2011’de evlenip 2013’te boşandığı, kızı Sasha Mia’nın babası Sedat Doğan’ın geçen yıl aralarında Demet Akalın’ın da olduğu birçok ünlüyü dolandırdığı iddia edilmişti.

Sedat Doğan, Brezilya Sao Paulo’da bir lokantada üç farklı kredi kartı ile ödeme yapmaya kalkmıştı. Ama şifreleri doğru giremeyince para çekmek için ATM’ye gideceğini söylemişti. Garson peşine takılınca polis, Sedat Doğan’ı yolda yakaladı.

Sedat Doğan’ın Sao Polo’da bir markette hırsızlık yaptığı, sonra bir Türk lokantasından 2 tablet bilgisayar çaldığı, bir kişinin de çantasını gasp ettiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan Sedat Doğan savcılığa sevk edilip sonra da serbest bırakılmıştı.


'İNTİHARI DÜŞÜNÜYORUM'


Brezilya’ya gitmeden önce sık sık İstanbul Şişli’deki Lape Psikiyatri Hastanesi’ne kaldırılan ama her defasında kaçan Sedat Doğan iddiaya göre sıfırı tüketti.

Sao Paulo’da sörfçülerin fotoğrafını çekerek para kazanmaya çalıştı. Ancak sokak mafyası tarafından soyuldu, dayak yedi. Caddelerde aç yattı, haftalarca yıkanmadı. Karnını doyurmak için de çareyi hırsızlık yapmakta buldu.

Sedat Doğan bir süre önce yakınlarına telefon açıp şöyle söylemişti: “Sona geldim, perişanım. İntiharı düşünüyorum. Tek isteğim kızımı görmek. Sasha Mia’yı çok özledim.”


DEMET'İ DOLANDIRDI




Demet Akalın, “Sedat Doğan annesinin kanser olduğunu, ilaç parası bulamadığını söyleyip benden 2 bin lira aldı. Sonra bankaya gidip hesabımdan para çekmeye kalktı. Meğer herkesi dolandırıyormuş. Polise şikayet ettim” demişti.

Geçen Aralık’ta Tuğrul Odabaş ile evlenenen Işın Karaca eski eşi Sedat Doğan için “Benim adımı kullanmasından çok büyük üzüntü duyuyorum” demişti.



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