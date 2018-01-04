Son dakika! Işın Karaca'nın eski eşi Sedat Doğan ikinci kez tutuklandı



SEDAT DOĞAN HAKKINDA İKİNCİ KEZ HIRSIZLIK SUÇLAMASI



NE OLMUŞTU?



'İNTİHARI DÜŞÜNÜYORUM'



DEMET'İ DOLANDIRDI

Işın Karaca, Sedat Doğan için konuştu: O halde görünce içim burkuldu

Sedat Doğan'ın ailesinden Işın Karaca'ya ağır suçlama

Sedat Doğan: Yardım edin, Türkiye'ye dönmek istiyorum

Elif Bayram

Brezilya'da zor günler geçirengeçen aylarda bir kafeden tablet çalarken yakalanmış ve gözaltına alınmıştı. İlk suçunda iki gün nezarethanede kalan Doğan, bir daha suç işlememesi karşılığında serbest bırakılmıştı.Bu süreçte Sedat Doğan’ın ailesi oğullarının Türkiye’ye dönmesi için tam 4 kez uçak bileti almıştı. Binlerce doları yanan aile Türkiye’de eli kolu bağlı oğullarının yurduna dönmesini ve kızı Mia’ya kavuşmasını beklemişti.Bugün ‘Duymayan Kalmasın’ programında yer alan habere göre; Cezaevine girmemesi için ödemesi gereken kefalet ücretini yatırmayan, üstüne bir kadının da çantasını çaldığı iddia edilenbir kez daha tutuklandı. Sedat Doğan’a bu kez daha ağır bir ceza yaptırımı uygulanacak.Öğrenilen bilgiye göre; Sedat Doğan şu andayakın bir hapishanesinde cezasını çekiyor. Koğuş arkadaşlarıysa Türk’lerden oluşuyor. Sedat Doğan’a Brezilya devleti olarak avukat verildi ve kötü madde kullanımına devam ettiği için de tedavi masraflarını devlet karşılayacak.’nın 2011’de evlenip 2013’te boşandığı, kızı Sasha Mia’nın babası’ın geçen yıl aralarında Demet Akalın’ın da olduğu birçok ünlüyü dolandırdığı iddia edilmişti., Brezilya Sao Paulo’da bir lokantada üç farklı kredi kartı ile ödeme yapmaya kalkmıştı. Ama şifreleri doğru giremeyince para çekmek için ATM’ye gideceğini söylemişti. Garson peşine takılınca polis, Sedat Doğan’ı yolda yakaladı.’ın Sao Polo’da bir markette hırsızlık yaptığı, sonra bir Türk lokantasından 2 tablet bilgisayar çaldığı, bir kişinin de çantasını gasp ettiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan Sedat Doğan savcılığa sevk edilip sonra da serbest bırakılmıştı.Brezilya’ya gitmeden önce sık sık İstanbul Şişli’deki Lape Psikiyatri Hastanesi’ne kaldırılan ama her defasında kaçaniddiaya göre sıfırı tüketti.Sao Paulo’da sörfçülerin fotoğrafını çekerek para kazanmaya çalıştı. Ancak sokak mafyası tarafından soyuldu, dayak yedi. Caddelerde aç yattı, haftalarca yıkanmadı. Karnını doyurmak için de çareyi hırsızlık yapmakta buldu.bir süre önce yakınlarına telefon açıp şöyle söylemişti: “Sona geldim, perişanım. İntiharı düşünüyorum. Tek isteğim kızımı görmek. Sasha Mia’yı çok özledim.”“Sedat Doğan annesinin kanser olduğunu, ilaç parası bulamadığını söyleyip benden 2 bin lira aldı. Sonra bankaya gidip hesabımdan para çekmeye kalktı. Meğer herkesi dolandırıyormuş. Polise şikayet ettim” demişti.Geçen Aralık’taile evleneneneski eşiçin “Benim adımı kullanmasından çok büyük üzüntü duyuyorum” demişti.