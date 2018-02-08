Son dakika... İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarındaki son durum ne?

SON 44 YILIN EN KURAK YILI

2053'E KADAR SU SIKINTISI OLMAYACAK

'AYLA'NIN FİLM SETİ DE SULAR ALTINDA

İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM

İstanbul barajlarının ayrı ayrı doluluk oranları ise şöyle:

Senim Tanay

İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, "Yaklaşık 650 milyon metreküplük bir suyumuz var. Alibeyköy Barajı’nda su seviyemiz 24 metre civarında ve doluluk oranı yüzde 80 düzeyinde. İstanbullu hemşehrilerimiz müsterih olsunlar. İlkbaharda ve sonbaharda da yağış bekliyoruz. Bizim bugünden itibaren bir damla yağış olmasa bile 9 ay, yani 2018’in Kasım ayına kadar yetecek suyumuz var" dedi. Turan, "İstanbul sadece kendi il sınırları içindeki havzalardan su alan bir yer değil. İstanbul’daki barajlarımıza, 200 kilometre ötedeki Düzce Melen Çayı’ndan su getiriyoruz. Avrupa Yakası’na da Istrancalar’dan su geliyor" diye konuştu.diyen Fatih Turan, "Önceki yıllarda barajların daha dolu yılları da oldu. İnşallah mart ayında kar geldiğinde, barajlarımızdaki doluluk biraz daha artacak. Hatta şu anda Istrancalar’daki barajlarımızda doluluk yüzde 100’lerde" diye konuştu.İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, "İstanbul’da günlük ortalama 2 milyon 800 bin metreküp su veriyoruz. Yılda 1 milyar metreküp suya tekabül ediyor. Barajlarımızın tamamı yüzde 100 dolu olduğunda yaklaşık 900 milyon metreküp civarında. Şu anda 650-660 milyon metreküp suyumuz var. Talep Avrupa Yakası’nda daha fazla. Buna rağmen içme suyu kaynaklarımız Anadolu Yakası’nda. Akıllı şebeke sistemi ile dengeleme otomatik olarak sağlanıyor. Bir taraftan su eksildiği zaman, diğer taraftan dengeleme sağlanıyor.En önemli proje Melen Barajı. Bu baraj bittikten sonra İstanbul’a bir yılda verdiğimiz su kadarlık ilave kapasiteye sahip barajımız olacak. 2053’e kadar İstanbul’un su sıkıntısı olmayacak. İstanbul su zengini bir metropol değil. Dünyada da kıt bir kaynak. 'Bol bulduk, bol harcayalım’ demek doğru değil" ifadelerini kullandı.Alibeyköy Barajı'ndaki son durum havadan görüntülendi. Alibeyköy barajında doluluk oranının yüzde 79.93 ulaşması sonucu Ayla filminin çekildiği film seti de sular altında kaldı.İstanbul barajlarında şu anda genel doluluk oranı yüzde 75.35 seviyesinde. İstanbul’un barajlarında 2014 yılında yaşanan kuraklık sırasında 8 Şubat 2014 tarihinde doluluk oranı yüzde 32.05 olarak kayıtlara geçmişti. 2017 yılının Şubat ayında Geçen yıl aynı tarihteki doluluk oranı ise 85.75’di.Yüzde 100Yüzde 100Yüzde 93.85Yüzde 86.25Yüzde 34.35Yüzde 63.17Yüzde 79.93Yüzde 85.82Yüzde 27.03Yüzde 73.74