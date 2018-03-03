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Son dakika! İsmail Köybaşı'ndan kötü haber

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde sakatlanan İsmail Köybaşı'ndan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

Son dakika! İsmail Köybaşı'ndan kötü haber
Beşiktaş'la oynanan maçın ilk yarısında girdiği ikili mücade sonucunda yerde kalan ve oyundan çıkarak yerini Şener Özbayraklı'ya bırakan ve kupa maçının kadrosunda yer alamayan İsmail Köybaşı'nın durumu belli oldu.
 

GALATASARAY DERBİSİNE YETİŞEMEYEBİLİR


Yapılan tetkikler sonucunda İsmail'in sağ kasığıyla birlikte sol kasığı da yırtıldığı, öğrenildi.

2-3 hafta sahalardan uzak kalacak olan İsmail'in Galatasaray derbisinde de ufak da olsa oynamama ihtimali bulunduğu ifade edildi.

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