Son dakika! İsmail Köybaşı'ndan kötü haber

GALATASARAY DERBİSİNE YETİŞEMEYEBİLİR

Erdinç Şahin

oynanan maçın ilk yarısında girdiği ikili mücade sonucunda yerde kalan ve oyundan çıkarak yerini'ya bırakan ve kupa maçının kadrosunda yer alamayan'nın durumu belli oldu.Yapılan tetkikler sonucunda İsmail'in sağ kasığıyla birlikte sol kasığı da yırtıldığı, öğrenildi.2-3 hafta sahalardan uzak kalacak olan İsmail'in Galatasaray derbisinde de ufak da olsa oynamama ihtimali bulunduğu ifade edildi.