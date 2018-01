Son dakika... İsmet Yılmaz açıkladı: 20 bin öğretmen alımını gerçekleştireceğiz

'KIZLARI ERKEN EVLENDİRİYOESUNUZ' İDDİASINA CEVAP

20 ÖĞRETMEN ALIMI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Mine Bozkurt

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Elmasbahçeler Mahallesi'nde, 5'i hayırseverler tarafından yaptırılan 18 eğitim kurumunun hizmete açılması nedeniyle Salih Şeremet Ortaokulu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, eğitime katkıda bulunanlara, emeği geçenlere teşekkür etti.Yılmaz, Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatı doğrultusunda daha kaliteli bir eğitimi çocuklara sağlamaları gerektiğini vurgulayarak, "Değişmez hedefimiz; kaliteli bir eğitim ve fırsat eşitliğini herkese eğitimde sağlamamız lazım. Kaliteli eğitim diyoruz ama ikili eğitimde kaliteli eğitimi verebilmek, sağlayabilmek mümkün değil. O halde ne yapmak lazım? İkili eğitimi ortadan kaldırmak lazım." diye konuştu.AK Parti'nin iktidara geldiğinde ortalama eğitim süresinin 5,5 yıl olduğunu, şimdi ise 8 yıla yükseldiğini belirten Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:"Zorunlu eğitimi 12 yıla çıkardık. Bir de okul öncesi eğitimi de yaygınlaştırıyoruz. Allah nasip ederse önümüzdeki yıldan itibaren eğitimin her kademesinde okullaşma oranının ve ortalama eğitim süresinin arttığını göreceğiz. 15 yaş üzeri okur yazar oranı 2002'de yüzde 85,1 idi. Şimdi 15 yaş ve üzerinin yüzde 95'i okur yazar. Genel okullaşma oranı 2002'de yüzde 62 iken şimdi yüzde 82'nin üzerine çıktı. Bir de bu sıralarda 'Kızları erken evlendiriyorsunuz. Dolayısıyla kızlar okuldan alınıyor' diye yanlış algıyı ileri sürenler, iddia edenler var. Bunun da doğru olmadığını açıkça belirtmek isterim. 2002'de kızlar için okullaşma oranı yüzde 88 idi. Bugün ilkokullarda yüzde 91, ortaokullarda yüzde 95. Yine 2002'de kızlar için okullaşma oranı orta öğretimde yüzde 42 iken bugün yüzde 82. Yüzde 100'den daha fazla artırmışız. Yüksek öğretimde kızların okullaşma oranı 2002'de yüzde 12 idi şimdi oranı yüzde 44. Türkiye'yi bu duruma getirenler, yüzde 12 eğitim imkanı sağlayanlar şimdi bizi eleştiriyorlar. Dolayısıyla eleştiriler doğru değildir. Kızlarımızın yüksek öğretimde okullaşmaoranı erkeklerden daha fazla. Erkeklerde bu oran yüzde 40. Önümüzdeki dönemde çok daha iyi yerlere geleceğiz."Yılmaz, Diyarbakır'da 5 yaş için okullaşma oranının yüzde 95, Hakkari'de yüzde 90, Erzincan'da ise yüzde 99 olduğunu vurguladı. Yılmaz, "Bursa'da da yüzde 64'ün üzerinde. Önümüzdeki dönemde yüzde 90'a yaygınlaştırdığımızda o zaman 4 yaşı da alacağız. 4-5 yaş okul öncesi eğitimde okullaşma oranını yüzde 90'a çıkardığımızda Türkiye'nin geleceği çok dahaaydınlık olacaktır." dedi.Bu yıl, belirlenen pilot okullarda yaklaşık 130 bin öğrenciye haftada 15 saat yabancı dil eğitimi verildiğine dikkati çeken Yılmaz, ilerleyen yıllarda bunu yaygınlaştıracaklarını aktardı.Özel yetenekli çocuklara Bilim Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) eğitim verildiğine değinen Yılmaz, "Bunlar için özel bir okul uygulaması yoktu. Bu yıl ilk defa BİLSEM sınavları esas alınarak 30 orta okuldan ve 30 liseden 60 öğrenciyi bir araya getirerek İstanbul'da bir araştırma okulu kurduk. Önümüzdeki yıldan itibaren bu okulları Ankara'da, İzmir'de ve ihtiyacı olan diğer illerde yaygınlaştıracağız. Her kimin eğitim bakımından her ne ihtiyacı varsa onu karşılayacağız." diye konuştu.Bakan Yılmaz, AK Parti iktidarları döneminde 584 bin öğretmen atamasının gerçekleştirildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti: "Bugün her 3 öğretmenden 2'sinin ataması bizim dönemimizde gerçekleştirildi. Özlük haklarını da kısmen iyileştirdik. Haftada 15 saat ek dersle birlikte 2002'de öğretmenimize verilen toplam aylık 635 lirayken bugün 4 bin liraya yaklaşmış durumdadır. 2002'deki dolar karşılığı 380 doların altıydı, şimdi ise kura göre 940 ile 950 dolar civarında. Yine öğretmen ihtiyacımızı karşılamak üzere önümüzdeki ay duyurusuna çıkacağız. 20 bin öğretmen alımını gerçekleştireceğiz. Yeni öğretmenlerimizle birlikte eğitim ailemizi daha da güçlendirip 18 milyon evladımıza, 7 milyon 700 bin de üniversitede var, toplam 25 milyon evladımıza hak ettikleri nitelikli ve kaliteli eğitimi vereceğiz."