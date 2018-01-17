Son Dakika...Isparta'da askeri eğitim uçağı düştü! Şehitler var

CASA uçağı nedir? CASA CN 235 eğitim uçağının teknik özellikleri

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TSK'DAN AÇIKLAMA

Serap Belovacıklı

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Kırkbaş köyü Hodulluca mevkiinde askeri eğitim amacıyla kullanılan bir hava aracının düştüğü ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Düşen uçakta 3 askerin şehit olduğu öğrenildi.Isparta Valisi Şehmus Günaydın uçağın düştüğünü doğruladı. Vali Günaydın, ekiplerin olay yerine ulaştığını, bölgeye karadan ulaşımın zor olduğunu ve bölgede çok yoğun sis olduğunu söyledi.Kazada şehit olanların 2'sinin pilot 1'inin de teknisyen olduğu öğrenildi. Kırkbaş köylülerinin düşen uçakla ilgili ihbarı saat 14.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı öğrenildi.Eskişehir'den havalandığı öğrenilen uçağın CASA tipi CN 235 kargo uçağı olduğu belirtildi.TSK’dan yapılan açıklamada, "17 Ocak 2018 tarihinde 11.03’te konuşlu bulunduğu Eskişehir 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığından planlı uçuş eğitimi maksadıyla içinde iki pilot ve bir teknisyen olduğu halde kalkış yapan bir CN-235 CASA tipi askeri nakliye uçağı ile saat 12.50 civarında radar irtibatı kesilmiş ve derhal arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır. Saat 14.30 sularında Eğirdir Gölü kuzeyinde uçağımızın enkazına ve üç kahraman personelimizin naaşlarına ulaşılmıştır.Bu elim kaza neticesinde şahadet mertebesine erişen kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet değerli aile fertlerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce Türk Milletine başsağlığı dileriz" ifadesi kullanıldı.