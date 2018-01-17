Son dakika...Isparta'da CASA CN-235 tipi askeri eğitim ve nakliye uçağı düştü! Şehitler var

Kazada şehit olan askerlerden Binbaşı Ümit Karamustafa

ESKİŞEHİR'DEN HAVALANMIŞTI



VALİ: DÜŞME NEDENİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

GENELKURMAY AÇIKLAMA YAPTI

Şehit Yüzbaşı Ali Şahin



2001'DE CN-235 TİPİ UÇAKLAR 3 AYDA 3 KAZA YAPTI

Serap Belovacıklı

'nın Yalvaç ilçesine bağlı Kırkbaş köyü Hodulluca mevkiindetipi askeri eğitim ve nakliye uçağıTürk Silahlı Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, "Saat 14.30 sularında Eğirdir Gölü kuzeyinde uçağımızın enkazına ve üç kahraman personelimizin naaşlarına ulaşılmıştır" denildi. Isparta Valisi Şehmus Günaydın da düşen uçaktaki 2’si pilot, 1’i uçuş teknisyeni 3 askeri personelin şehit olduğunu açıkladı. Kazada şehit olanların isimleriveolarak açıklandı.Köylülerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda 112, itfaiye ile askeri ekipler sevk edildi. Uçağın Eskişehir’den havalanan CN-235 askeri nakliye uçağı olduğu belirtildi.Isparta Valisi Şehmus Günaydın, düşen uçağın Hava Kuvvetleri’ne ait eğitim uçağı olduğunu, düşme nedenini henüz bilmediklerini belirterek, şunları söyledi:"Yapılacak çalışmadan sonra açıklanacak. Bölgede yoğun sis var. Karadan ulaşmak son derece güç. Hava Kuvvetlerimize ait bir helikopter olaydan kısa süre sonra enkaza ulaştı. Maalesef 3 şehidimiz var. Olay yerine intikal ettikten sonra daha net bilgiye sahip olacağız. Karadan yol olmadığı için bir de yağış olduğu için çamurdan gitmek zorunda arkadaşlar. İş makineleri şu an çalışıyor. Yakın zamanda da enkaza ulaşacağımızı düşünüyoruz. Ekipler bölgeye çok yakın. Şu anda yolda da hızlı bir şekilde iş makinelerimizin intikali sürüyor. Çok kısa sürede karadan da ulaşmış olacağız."Genelkurmay Başkanlığı’nın internet sitesinde olayla ilgili yapılan açıklamada, "17 Ocak 2018 tarihinde 11.03´te konuşlu bulunduğu Eskişehir 1´inci Ana Jet Üs Komutanlığından planlı uçuş eğitimi maksadıyla içinde iki pilot ve bir teknisyen olduğu halde kalkış yapan bir CN-235 CASA tipi askeri nakliye uçağı ile saat 12.50 civarında radar irtibatı kesilmiş ve derhal arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır. Saat 14.30 sularında Eğirdir Gölü kuzeyinde uçağımızın enkazına ve 3 kahraman personelimizin naaşlarına ulaşılmıştır. Bu elim kaza neticesinde şahadet mertebesine erişen kahraman silah arkadaşlarımıza Allah´tan rahmet değerli aile fertlerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce Türk Milletine başsağlığı dileriz" denildi.CN-235 tipi uçaklardan bugüne kadar tüm dünyada 5 kaza yaparken, bunların 3’ü Türkiye’de meydana gelmişti.2001´de CN-235 tipi uçaklar 3 ay içinde üç kaza yaşadı.ayında´de düşen uçaktaoldu.ayında´da meydana gelen ikinci kazadaoldu.- Aynı hafta içinde Ankara´da test uçuşu yapan uçak piste çakılıpyaşamını yitirince, CN-235 uçaklarının uçuşları geçici olarak durduruldu.