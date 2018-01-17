Son dakika...Isparta'da CASA CN-235 tipi askeri eğitim ve nakliye uçağı düştü! Şehitler var

Isparta
'nın Yalvaç ilçesine bağlı Kırkbaş köyü Hodulluca mevkiinde CASA CN-235
tipi askeri eğitim ve nakliye uçağı düştü
.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, "Saat 14.30 sularında Eğirdir Gölü kuzeyinde uçağımızın enkazına ve üç kahraman personelimizin naaşlarına ulaşılmıştır" denildi. Isparta Valisi Şehmus Günaydın da düşen uçaktaki 2’si pilot, 1’i uçuş teknisyeni 3 askeri personelin şehit olduğunu açıkladı. Kazada şehit olanların isimleri Binbaşı Ümit Karamustafa
, Yüzbaşı Ali Şahin
ve Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Kadir Arlı
olarak açıklandı.
Kazada şehit olan askerlerden Binbaşı Ümit Karamustafa
ESKİŞEHİR'DEN HAVALANMIŞTI
Köylülerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda 112, itfaiye ile askeri ekipler sevk edildi. Uçağın Eskişehir’den havalanan CN-235 askeri nakliye uçağı olduğu belirtildi.
VALİ: DÜŞME NEDENİ HENÜZ BELLİ DEĞİL
Isparta Valisi Şehmus Günaydın, düşen uçağın Hava Kuvvetleri’ne ait eğitim uçağı olduğunu, düşme nedenini henüz bilmediklerini belirterek, şunları söyledi:
"Yapılacak çalışmadan sonra açıklanacak. Bölgede yoğun sis var. Karadan ulaşmak son derece güç. Hava Kuvvetlerimize ait bir helikopter olaydan kısa süre sonra enkaza ulaştı. Maalesef 3 şehidimiz var. Olay yerine intikal ettikten sonra daha net bilgiye sahip olacağız. Karadan yol olmadığı için bir de yağış olduğu için çamurdan gitmek zorunda arkadaşlar. İş makineleri şu an çalışıyor. Yakın zamanda da enkaza ulaşacağımızı düşünüyoruz. Ekipler bölgeye çok yakın. Şu anda yolda da hızlı bir şekilde iş makinelerimizin intikali sürüyor. Çok kısa sürede karadan da ulaşmış olacağız."
GENELKURMAY AÇIKLAMA YAPTI
Genelkurmay Başkanlığı’nın internet sitesinde olayla ilgili yapılan açıklamada, "17 Ocak 2018 tarihinde 11.03´te konuşlu bulunduğu Eskişehir 1´inci Ana Jet Üs Komutanlığından planlı uçuş eğitimi maksadıyla içinde iki pilot ve bir teknisyen olduğu halde kalkış yapan bir CN-235 CASA tipi askeri nakliye uçağı ile saat 12.50 civarında radar irtibatı kesilmiş ve derhal arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır. Saat 14.30 sularında Eğirdir Gölü kuzeyinde uçağımızın enkazına ve 3 kahraman personelimizin naaşlarına ulaşılmıştır. Bu elim kaza neticesinde şahadet mertebesine erişen kahraman silah arkadaşlarımıza Allah´tan rahmet değerli aile fertlerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce Türk Milletine başsağlığı dileriz" denildi.
Şehit Yüzbaşı Ali Şahin
2001'DE CN-235 TİPİ UÇAKLAR 3 AYDA 3 KAZA YAPTI
CN-235 tipi uçaklardan bugüne kadar tüm dünyada 5 kaza yaparken, bunların 3’ü Türkiye’de meydana gelmişti.
2001´de CN-235 tipi uçaklar 3 ay içinde üç kaza yaşadı.
- Ocak
ayında Kayseri
´de düşen uçakta 3 asker şehit
oldu.
- Mayıs
ayında Malatya
´da meydana gelen ikinci kazada 34 asker şehit
oldu.
- Aynı hafta içinde Ankara´da test uçuşu yapan uçak piste çakılıp 4 test pilotu
yaşamını yitirince, CN-235 uçaklarının uçuşları geçici olarak durduruldu.
Serap Belovacıklı