Son dakika! İsrail'den Türkiye'ye karşı geri adım! ABD’nin İsrail Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıması ve 62 Filistinlinin katletmesine tepki gösteren Türkiye’ye karşı meclise 1915 Ermeni Olayları'nı 'soykırım' olarak tanımayı öngören bir tasarı taşıyacağını açıklayan İsrail bu planından vazgeçerek geri adım attı. İsrail meclisi söz konusu tasarıyı meclisin gündeminden çekti.