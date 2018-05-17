Reuters haber ajansı, İsrail'in işgal altında tuttuğu Suriye sınırındaki Golan Tepeleri'nde roket uyarısı yapan sirenlerin çaldığını bildirdi. Bölge sakinlerinin ise, sirenlerin ardından büyük bir patlama meydana geldiğini öne sürdüğü aktarıldı.

İSRAİLLİ ASKERİ YETKİLİLER: ARAŞTIRIYORUZ

İsrailli askeri yetkililer olayla ilgili inceleme başlattıklarını açıklarken, İsrail işgali altındaki bu bölgeye roket isabet ettiğine dair teyitli bir açıklama gelmedi.

'DEMİR KUBBE'Yİ DEVREYE SOKTULAR

İsrail ordusunun, roket alarmı veren siren sesleriyle birlikte, 'Demir Kubbe' isimli füze savunma sistemini de devreye soktu.

YANLIŞ ALARM OLDUĞU ANLAŞILDI

İsrail'in Haaretz gazetesinin geçtiği son dakika haberine göre ise, bu hareketliliğin sebebinin yanlış alarm olduğu anlaşıldı.

Golan Tepeleri'nden genel görüntü