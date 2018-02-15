İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

Son dakika! İşsizlik Kasım döneminde yüzde 10.3 ile çift hanede kaldı

Türkiye genelinde işsizlik, Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayan Kasım döneminde, yüzde 10.3 ile çift haneli düzeyde kaldı

15 Şubat 2018, Perşembe 10:52
Son dakika! İşsizlik Kasım döneminde yüzde 10.3 ile çift hanede kaldı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Kasım ayı işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 440 bin kişi azalarak 3 milyon 275 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 1,8 puanlık azalış ile yüzde 10,3 seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 2,1 puanlık azalış ile yüzde 12,2 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 3,3 puanlık azalış ile yüzde 19,3 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 1,8 puanlık azalış ile yüzde 10,5 olarak gerçekleşti.
 

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 47.3 OLDU


İstihdam edilenlerin sayısı 2017 yılı Kasım döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 448 bin kişi artarak 28 milyon 515 bin kişi, istihdam oranı ise 1,5 puanlık artış ile yüzde 47,3 oldu. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 244 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 205 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 18,6’sı tarım, yüzde 19,2’si sanayi, yüzde 7,6’sı inşaat, yüzde 54,6’sı ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,1 puan, sanayi sektörünün payı 0,5 puan azalırken, inşaat sektörünün payı 0,2 puan, hizmet sektörünün payı ise 0,4 puan arttı.
 

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 52.8 


İşgücü 2017 yılı Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 9 bin kişi artarak 31 milyon 790 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,7 puan artarak yüzde 52,8 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,2 puanlık artışla yüzde 72,1, kadınlarda ise 1,1 puanlık artışla yüzde 33,8 olarak gerçekleşti.
 

KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN ORANI YÜZDE 33.6


Kasım 2017 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,3 puan artarak yüzde 33,6 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,2 puan azalarak yüzde 22 oldu.
 

KAMU İSTİHDAMI YÜZDE 1.2 ARTTI


Maliye Bakanlığı tarafından derlenen verilere göre, 2017 yılı IV. döneminde toplam kamu istihdamı 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 1,2 oranında artarak 3 milyon 603 bin kişi olarak gerçekleşti. Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam arttı, işsizlik azaldı. Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 143 bin kişi artarak 28 milyon 780 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,2 puanlık artış ile yüzde 47,8 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 30 bin kişi azalarak 3 milyon 243 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,2 puanlık azalış ile yüzde 10,1 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,1 puanlık artış ile yüzde 53,2 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 21 bin, inşaat sektöründe 35 bin, hizmet sektöründe 87 bin kişi artarken, sanayi sektöründe değişim gözlenmedi.
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Torba yasada 'pasaport' tartışması

Torba yasada 'pasaport' tartışması
2018 Taşerona kadro başvuru sonuçları ve sınav tarihleri burada

2018 Taşerona kadro başvuru sonuçları ve sınav tarihleri burada
Memur ve emeklinin gözü 2 bin 62 lira ikramiyede

Memur ve emeklinin gözü 2 bin 62 lira ikramiyede
Yılın ilk eriğinin kilosu 500, tanesi 12,5 lira! Alıcısı da hazır

Yılın ilk eriğinin kilosu 500, tanesi 12,5 lira! Alıcısı da hazır
Altın fiyatlarında son dakika! (Çeyrek altın ne kadar?)

Altın fiyatlarında son dakika! (Çeyrek altın ne kadar?)
88 bin kişiye iş fırsatı!

88 bin kişiye iş fırsatı!
Emlak piyasasına yönelik düzenlemeler yolda

Emlak piyasasına yönelik düzenlemeler yolda
227.8 milyon liralık ikramiyeyi unuttuk

227.8 milyon liralık ikramiyeyi unuttuk
700 bin emekliye intibak

700 bin emekliye intibak
Taşeron işçilerin başvuru sonuçları açıklanıyor

Taşeron işçilerin başvuru sonuçları açıklanıyor
TOKİ'den evi olmayana ucuz konut fırsatı

TOKİ'den evi olmayana ucuz konut fırsatı