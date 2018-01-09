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Son dakika: İstanbul'a kar ne zaman yağacak? (İstanbul kar tahminleri)

İstanbul'da bahardan kalma sıcak hava bugün yerini sisli ve soğuk bir sisteme bıraktı. İstanbullular sabah saatlerinde kısmen daha sıcak bir güne başlamışlardı ancak öğle saatlerine doğru etkisini gösteren sis ve çisenti şeklinde yağış havanın soğumasına da neden oldu. Bugün etkisini gösteren soğuk havayla birlikte İstanbullular 'kar ne zaman yağacak' sorusunun cevabını arıyor. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte İstanbul'la ilgili son tahminler...

Son dakika: İstanbul'a kar ne zaman yağacak? (İstanbul kar tahminleri)
İstanbul’da kar ne zaman yağacak sorusunun cevabı belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son dakika haftalık tahminine göre önümüzdeki günlerde hava sıcaklığı hızla düşüyor ve kar geliyor. Perşembe günü yurda giriş yapacak olan yağışlı hava önce yurdu yağmur olarak etkileyecek, pazar karla karışık yağmura dönüşecek olan yağışlar, pazartesi günü kara dönüşecek ve yurdun büyük çoğunluğu beyaz örtü altında kalacak.
 

İSTANBUL’DA KAR TARİHİ: 15 OCAK!


İstanbul’da karın yağacağı tarih Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminleriyle belli oldu. 14 Ocak Pazar günü karla karışık yağmur, 15 Ocak Pazartesi günü ise kar bekleniyor. Kar yağışı Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu’da etkili olacak. İç Anadolu Bölgesi’nin yüksek kesimlerinde de kar yağışı bekleniyor.


 

GEÇEN SENE BUGÜN İSTANBUL KAR ALTINDAYDI!


Geçen sene 8 Ocak günü İstanbul’da yoğun kar yağışı görüldü. Ulaşımda aksaklıklar yaşanırken kar yağışı ve soğuklar hayatı etkiledi. Büyükçekmece gölünde yer yer donmalar meydana geldi.


AKOM PAZAR GÜNÜ İŞARET ETİ


Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul'da beklenen kar yağışı için pazar gününü işaret etti. AKOM'dan yapılan hava durumu değerlendirmesinde pazar günü İstanbul'da çok bulutlu ve aralıklı kar yağışı uyarısı yapılıyor.



 


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