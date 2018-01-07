Son dakika: İstanbul'a önce bahar sonra kara kış gelecek! (İstanbul hava durumu)



BAHAR AYI GİBİ OCAK…

13 OCAK’TAN SONRA GELİYOR!

İşte İstanbul'da beklenen 5 günlük hava durumu:

Adem Özdoğan

Türkiye hiç alışık olmadığı bir ocak ayı geçiriyor, güneşli bir pazar sabahına uyanan vatandaşlar “kış ne zaman gelecek?” sorusunu soruyor. Son dakika verilerine göre hava sıcaklıkları bir süre daha mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Önümüzdeki hafta sonuna kadar güneşli bir hava yurda hakim olacak ancak gelecek hafta sonu kış geri dönecek.Aralık ayının son haftasından beri devam eden mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklıkları önümüzdeki hafta da sürecek. Hafta boyu İstanbul’da sıcaklıklar 14 derece civarında seyrederken parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Ankara’da ise hava sıcaklıkları 12 derece dolaylarında hissedilecek, yer yer sis ve pus hadisesi görülebilir. İzmir ise adeta baharı yaşıyor, hava sıcaklıkları 18 derece civarlarında olacak, güneşli bir hava bekleniyor.13 Ocak’tan sonra yurt yeni bir hava dalgasının etkisi altına girecek ve hava sıcaklıkları aniden düşmeye başlayacak. Düşen hava sıcaklıklarıyla beraber birçok ilimizde kar görülebilir. Soğuk hava dalgası hemen gitmeyecek ve günlerce sürecek. Son verilere göre 19 Ocak İstanbul için kar ihtimalinin en yüksek olduğu gün olarak görülüyor.