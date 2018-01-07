15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

SON DAKİKA

Son dakika: İstanbul'a önce bahar sonra kara kış gelecek! (İstanbul hava durumu)

Türkiye pazar sabahına bahardan kalma bir günle uyandı, yurdun genelinde mevsim normallerinin çok üzerinde ve güneşli bir hava hakim. Ancak son dakika verilerine göre hava 13 Ocak'tan aniden soğuyacak ve mevsim normallerinin altına inecek. Soğuyan havayla beraber kar ihtimali de görünüyor. 

Son dakika: İstanbul'a önce bahar sonra kara kış gelecek! (İstanbul hava durumu)
Türkiye hiç alışık olmadığı bir ocak ayı geçiriyor, güneşli bir pazar sabahına uyanan vatandaşlar “kış ne zaman gelecek?” sorusunu soruyor. Son dakika verilerine göre hava sıcaklıkları bir süre daha mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Önümüzdeki hafta sonuna kadar güneşli bir hava yurda hakim olacak ancak gelecek hafta sonu kış geri dönecek.


BAHAR AYI GİBİ OCAK…


Aralık ayının son haftasından beri devam eden mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklıkları önümüzdeki hafta da sürecek. Hafta boyu İstanbul’da sıcaklıklar 14 derece civarında seyrederken parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Ankara’da ise hava sıcaklıkları 12 derece dolaylarında hissedilecek, yer yer sis ve pus hadisesi görülebilir. İzmir ise adeta baharı yaşıyor, hava sıcaklıkları 18 derece civarlarında olacak, güneşli bir hava bekleniyor.
 

13 OCAK’TAN SONRA GELİYOR!


13 Ocak’tan sonra yurt yeni bir hava dalgasının etkisi altına girecek ve hava sıcaklıkları aniden düşmeye başlayacak. Düşen hava sıcaklıklarıyla beraber birçok ilimizde kar görülebilir. Soğuk hava dalgası hemen gitmeyecek ve günlerce sürecek. Son verilere göre 19 Ocak İstanbul için kar ihtimalinin en yüksek olduğu gün olarak görülüyor.

İşte İstanbul'da beklenen 5 günlük hava durumu:






 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Münir Özkul'un cenazesinden fotoğraflar (Münir Özkul'un cenaze törenine gelen ünlüler)

Münir Özkul'un cenazesinden fotoğraflar (Münir Özkul'un cenaze törenine gelen ünlüler)
Korgeneral açıkladı: F-16 ve Özel Kuvvetler, sınırda UFO kovalamış!

Korgeneral açıkladı: F-16 ve Özel Kuvvetler, sınırda UFO kovalamış!
Son dakika: Demir Kilise 7 yıl aradan sonra açıldı

Son dakika: Demir Kilise 7 yıl aradan sonra açıldı
HDP Milletvekili Osman Baydemir gözaltına alındı

HDP Milletvekili Osman Baydemir gözaltına alındı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Kaynanaları yakan karar

Kaynanaları yakan karar
KKTC sandık başında

KKTC sandık başında
Mobilyacı Adem Yılmaz çatıdan düşerek hayatını kaybetti

Mobilyacı Adem Yılmaz çatıdan düşerek hayatını kaybetti
Erdoğan'dan Münir Özkul'un ailesine taziye telefonu

Erdoğan'dan Münir Özkul'un ailesine taziye telefonu
Tokat'ta peş peşe deprem

Tokat'ta peş peşe deprem
Alman Dışişleri Bakanı'ndan Çavuşoğlu'na Türk çayı

Alman Dışişleri Bakanı'ndan Çavuşoğlu'na Türk çayı