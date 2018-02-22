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Son dakika! İstanbul Ataşehir'de bomba ihbarı

Ataşehir İnönü Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın en üst katındaki bir dairede "bomba" olduğu yönünde ihbar üzerine polis alarma geçti. Mahalleli sokağa dökülürken, yapılan incelemede pakette saat olduğu anlaşıldı

22 Şubat 2018, Perşembe 16:44
Son dakika! İstanbul Ataşehir'de bomba ihbarı
İstanbul Ataşehir’de uzun süredir evine gelmeyen kişinin dairesinde şüpheli bir paket gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.


'UZUN SÜRE GELMEYECEĞİM' DEYİP GİTMİŞ


Edinilen bilgiye göre, Kayışdağı İnönü Mahallesi Hülyalı Sokak’ta beş katlı binanın beşinci katında oturan bir kişi komşularına uzun süre gelmeyeceğini söyleyerek bir süre önce evden ayrıldı.



BİR VATANDAŞ PAKETTEN ŞÜPHELENİP İHBAR ETTİ


Bu sırada yan dairede oturan bir vatandaş evin içinde şüpheli bir paket olduğunu gördü. Durumu polisi ihbar edilirken, tüm mahalleli sokağa döküldü. Polis ekipleri sokağa trafiğe kapatırken, olay yerine bomba imha ekipleri çağrıldı.


SAAT OLDUĞU ANLAŞILDI


Vatandaşların endişe dolu bekleyişi devam ederken, paniğe neden olan şeyi bir saat olduğu belirlendi.


 


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