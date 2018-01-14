SON DAKİKA

Son dakika... İstanbul Basın Ekspres Yolu'nda TIR yoldan çıktı, trafik durdu

İstanbul Basın Ekspres Yolu'nda bir TIRı önündeki araca çarpmamak için yoldan çıktı. Kaza sonrası bir süre trafiğe kapatılan yolda çalışma yapan ekipler TIRı saplandığı yerden çıkardı

Son dakika... İstanbul Basın Ekspres Yolu'nda TIR yoldan çıktı, trafik durdu
Edinilen bilgiye göre, saat 14.30 sıralarında Basın Ekspres yolunda havalimanı istikametinde seyir halinde olan 2 dorseli TIRın sürücüsü, Basın Ekspres Yolu Sefaköy girişinde önündeki araca çarpmamak için sağa manevra yaparak bariyerlere çarpıp yoldan çıktı.



Dorselerden birinin cadde üzerinde kalması nedeniyle trafik 2 şerit halinde akmaya devam etti.

Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri inceleme yaptıktan sonra önce bariyerler kesildi daha sonra da yol üzerinde bulunan dorse kurtarılarak kaldırıldı.



Kurtarma çalışmaları yapılırken Basın Ekspres yolu havalimanı istikametine bir süre kapatıldı. TIR şoförü ise kazadan yara almadan kurtuldu. 

İHA
Son dakika... Basın Ekspres yolunda tır yoldan çıktı, trafik durdu

Son dakika... Basın Ekspres yolunda tır yoldan çıktı, trafik durdu
Mardin'de 2 aile arasında silahlı çatışma: Çok sayıda yaralı var

Mardin'de 2 aile arasında silahlı çatışma: Çok sayıda yaralı var
Trabzon’da pistten çıkan uçağın içinde çekilen görüntüler ortaya çıktı

Trabzon’da pistten çıkan uçağın içinde çekilen görüntüler ortaya çıktı
'Evimin içinde yatır var, içki içtiğim zaman eve sokmuyor'

'Evimin içinde yatır var, içki içtiğim zaman eve sokmuyor'
Kocaeli'de akılalmaz hırsızlık! Çaldığı otobüsle yolcu topladı

Kocaeli'de akılalmaz hırsızlık! Çaldığı otobüsle yolcu topladı
Beşiktaş'ta üniversiteli genç kız balkondan düşerek öldü

Beşiktaş'ta üniversiteli genç kız balkondan düşerek öldü
Bursa'da zincirleme kaza: 2 yaralı

Bursa'da zincirleme kaza: 2 yaralı
Avrasya Tüneli'nde şüpheli araç alarmı: 1 kişi öldü

Avrasya Tüneli'nde şüpheli araç alarmı: 1 kişi öldü
Niğde'de araç takla attı: 2 ölü, 2 yaralı

Niğde'de araç takla attı: 2 ölü, 2 yaralı
Seyir halindeki kamyon alev aldı

Seyir halindeki kamyon alev aldı
120 polis ve jandarma ile şafak operasyonu

120 polis ve jandarma ile şafak operasyonu