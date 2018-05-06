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Son dakika! İstanbul’da bu yollar trafiğe kapatıldı

AK Parti İstanbul 6. Olağan İl Kongresi dolayısıyla İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatıldı

06 Mayıs 2018, Pazar 10:11
Son dakika! İstanbul’da bu yollar trafiğe kapatıldı
AK Parti İstanbul 6. Olağan İl Kongresi dolayısıyla kongre bitimine kadar İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Saat 03.00 itibari ile trafiğe kapatılanyollar şöyle;

E-5 Kuzeyden Ataköy Sinan Erdem Spor Salonu ayrımları, Adnan Kahveci Bulvarından gelen akım ( Bahçelievler’in içinden gelen akım Ataköy Bulvarına verilmeyecek E-5 kuzeye yönlendirilecek.E-5 Güney yan yoldan Mustafa, Sarıçiçek Bulvarına bağlantı (Ataköy girişleri Sinan Erdem Spor Salonu) kapatılacak. Mustafa Sarıçiçek Bulvarına bağlı sokak ve caddeler (E-5 Kuzey Güney yan yol Kuzey yan yol ve Adnan Kahveci Bulvarından gelen akım.

Saat 07.00 itibari ile trafiğe kapatılan yollar;

E-5 Kuzey Bahçelievler ayrımları,Ahmet Yesevi Caddesi Çobançesme E-5 yan yol caddesine katılım (D-100 Güney yan yol) akım kavşaktan geri yönlendirilecek,Çobancesme E-5 yan yol Caddesi’nden (D-100 Güney yan yol) akım (Yenibosna Petrol Ofisi ilerisinden ) transite güneye yönlendirilecek,

Uğur Mumcu Bulvarı Ataköy Bulvarı istikameti 03.029 numaralı Işıklardan kesilecek,Strasburg Caddesinden akım kapatılacak, akım U dönüşü yaptırılıp geriye yönlendirilecek,Dr. Remzi Kazancıgil Caddesine bağlı cadde ve sokaklar,Behçet Kemal Cağlar Caddesine bağlı cadde ve sokaklar, Açık Deniz Sokaktan Ataköy Bulvarına bağlantı, Gerekirse Sahil Kennedy Caddesinden ( Ataköy 5. Kısım kavsak ) Kuzey ve Güneyden Adnan Kahveci Bulvarı ve Strasburg Caddesine bağlantı kapatılacak Adnan Kahveci Bulvarı ve Strasburg Caddesine bağlanan cadde ve sokaklar kapatılacak, E-5 Güney yoldan Çobançesme E-5 yan yol caddesine bağlantı, Çobançesme E-5 yan yol caddesine bağlı cadde ve sokaklar,Ataköy Bulvarına bağlı cadde ve sokaklar, Kiltbayır Sokaktan Ataköy Bulvarına ve Dr. Remzi Kazancıgıl Caddesine katılım

Alternatif güzergahlar ise şöyle;

D-100 Kuzey Yol Atatürk Havalimanı İstikameti, D-100 Güney Yol Haliç İstikameti, İncirli Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi Kuzey Yol, Sahil Kennedy Caddesi Güney Yol, İzzetin Çalışlar Caddesi Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı, Yeni Havalimanı Caddesi

DHA


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