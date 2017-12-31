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Son dakika... İstanbul'da DEAŞ'a yılbaşı operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi, terör örgütü DEAŞ'e yönelik dün İstanbul'da operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 15'i yabancı terör savaşçısı olduğu değerlendirilen toplam 20 şüpheli gözaltına alındı

31 Aralık 2017, Pazar 10:08
Son dakika... İstanbul'da DEAŞ'a yılbaşı operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunduğu, Suriye ile Irak’taki örgüt yöneticileriyle irtibat kurduğu ve yılbaşı kutlamaları sırasında eylem hazırlığında olduğu belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler 3 ayrı ilçede 4 farklı adrese örgüt adına faaliyet gösteren, geçmiş dönemlerde çatışma bölgelerinde bulunan ve bu bölgedeki şahıslarla irtibatta bulunan, haklarında ülkemizde eylem yapma potansiyeli olduğu yönünde istihbari bulunan kişilere yönelik operasyon yaptı.

Operasyonda 15'i yabancı terör savaşçısı olduğu değerlendirilen toplam 20 şüpheli gözaltına alındı. Konuya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.
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