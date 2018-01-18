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SON DAKİKA

Son dakika... İstanbul'da hava durumu (Şiddetli yağmur)

Son dakika hava durumu bilgisine göre; İstanbul'a gece saatlerinde başlayan şiddetli yağış, sabahın ilk saatlerinde etkisini arttırdı. Deniz seferleri iptal edildi. İstanbul'da yağmurun gün içinde yerini kara bırakması bekleniyor...

18 Ocak 2018, Perşembe 07:00
Son dakika... İstanbul'da hava durumu (Şiddetli yağmur)
İstanbul'da gece başlayan yağış ve şiddetli lodos, sabahın ilk saatlerine etkisini arttırdı. İstanbul'un çeşitli semtlerinde yağışın şiddeti vatandaşları korkuttu.

Hava durumu tahminlerine göre; Marmara Bölgesi genelinde ve İstanbul'da yağmur yerine kısa süreli de olsa kara bırakacak.
 

DEV DALGALAR KIYIYA VURDU


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün daha önceden uyardığı fırtına gece boyunca İstanbul’da etkili oldu. Fırtına nedeniyle İDO seferlerinde aksamalar yaşanıyor.  Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tüm denizlerde fırtına beklendiğini bildirmişti. Rüzgarın etkisiyle dev dalgalar kıyılara vurdu.

Son dakika: Deniz seferleri iptal edildiSon dakika: Deniz seferleri iptal edildi


2009'DA NE OLMUŞTU? 


2009'da sel felaketi 31 can almıştı. Marmara Bölgesi, 17 Ağustos depreminden beri ilk kez bu boyutta bir felaket yaşamıştı. Pameks Tekstil Fabrikası'na servisle gelen 7 kadın çalışan bir anda sele kapılmıştı. İkitelli TIR parkında uyuyan 6 şoför uykularında can vermişti. İkitelli ve Halkalı'da 8 ceset bulunmuştu. Çatalca ve Silivri'de 3 kişi hayatını kaybetmişti. Yağış, Trakya'yı da esir almış ve 7 cana mal olmuştu. Felaket iki günde 31 can almıştı.
 


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