Son dakika... İstanbul'da hava durumu (Şiddetli yağmur)

DEV DALGALAR KIYIYA VURDU

Son dakika: Deniz seferleri iptal edildi



2009'DA NE OLMUŞTU?

İdil Janet Demiray

İstanbul'da gece başlayan yağış ve şiddetli lodos, sabahın ilk saatlerine etkisini arttırdı. İstanbul'un çeşitli semtlerinde yağışın şiddeti vatandaşları korkuttu.Hava durumu tahminlerine göre;genelinde veda yağmur yerine kısa süreli de olsa kara bırakacak.Meteoroloji Genel Müdürlüğünün daha önceden uyardığı fırtına gece boyunca İstanbul’da etkili oldu. Fırtına nedeniyle İDO seferlerinde aksamalar yaşanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tüm denizlerde fırtına beklendiğini bildirmişti. Rüzgarın etkisiyle dev dalgalar kıyılara vurdu.2009'da sel felaketi 31 can almıştı. Marmara Bölgesi, 17 Ağustos depreminden beri ilk kez bu boyutta bir felaket yaşamıştı. Pameks Tekstil Fabrikası'na servisle gelen 7 kadın çalışan bir anda sele kapılmıştı. İkitelli TIR parkında uyuyan 6 şoför uykularında can vermişti. İkitelli ve Halkalı'da 8 ceset bulunmuştu. Çatalca ve Silivri'de 3 kişi hayatını kaybetmişti. Yağış, Trakya'yı da esir almış ve 7 cana mal olmuştu. Felaket iki günde 31 can almıştı.