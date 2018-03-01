Son dakika... İstanbul'da kar yağışı başladı (Ankara'da kar yağışı etkisini gösteriyor)



TAKSİM BEYAZA BÜRÜNDÜ



ANKARA'DA DA BAŞLADI



AKOM UYARDI



DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUN UYARISI



7000 PERSONEL GÖREV ALIYOR

THY'den kar yağışı uyarısı

İdil Janet Demiray

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. İstanbul'da hava sıcaklığı hızla düşerken gece saatlerinde de beklenen kar yağışı başladı.İstanbul’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı Taksim Meydanı’nda etkisini artırdı. Zaman zaman etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’ait kar küreme araçları Taksim Meydanı’nda kar yağışı nedeniyle hazır bekletilirken, kar yağışının gece saatlerinde etkisin artırması bekleniyor.Ankara’da gün boyu etkili olan yağmur, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı daha etkili olurken Dikmen, Keçiören, İncek gibi yüksek rakımlı semtlerde yollar beyaz örtüyle kaplandı.Bugün sabah saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak yağmur öğle saatlerinden itibaren kırsal bölgelerimizde kar, şehir merkezinde ise karla karışık yağmur şeklinde etkili oldu.Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporlarına göre; yağışın bu akşam saatlerinden itibaren ise il genelinde hafif kar yağışı şeklinde Perşembe sabah saatlerine kadar devam etmesi ardından bölgemizi terk etmesi bekleniyor.İstanbul’da, Perşembe günü ve Cuma sabah saatlerine kadar hava sıcaklıklarının özellikle gece ve sabah erken saatlerde sıfırın altına düşmesi bekleniyor. Buzlanma ve don olayından dolayı trafikte meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi; meteorolojik tahminlere göre, tüm vatandaşların hava koşullarından sorun yaşamaması için tedbirler aldı. İtfaiye, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon, Destek Hizmetleri, Raylı Sistemler, Zabıta, Gıda ve Hayvancılık, Sağlık Daire Başkanlıkları Beyaz Masa ve diğer ilgili müdürlükler, İETT, İSKİ, İGDAŞ, İSTAÇ, İSFALT, Metro İstanbul şirketleri İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve çevre yolları işletmecisi İCA şirketi temsilcileri Akom’da görev yapıyor.Sabah saatlerinden itibaren 1347 araç ve iş makinesi 7000 personel ile üç vardiya halinde kışla mücadele çalışmaları yapacak. 7 bin 373 km’lik güzergah ağında 363 müdahale noktasıyla kışa hazır bekletiliyor.