Son dakika: İstanbul'da kar yağışı başladı! (İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?)



KENT MERKEZİNDE KAR ETKİLİ OLUYOR

KAR YAĞIŞI KAÇ GÜN SÜRECEK?

EDİRNE VE KIRKLARELİ'NDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Adem Özdoğan

başladı. Kar yağışı kentin batı kesimlerinde etkili olmaya başladı.aralıklarla lapa lapa şeklinde de yağıyor. Özellikle Edirne'den gelen kar yağışı'da etkili olmaya başladı.'da aylardır beklenenkentin yüksek kesimlerinde etkili olmaya başladı. Önce yüksek kesimlerde başlayan kar daha sonra etkisini kent merkezinde de gösteriyor.İstanbul bu haftaya soğuk başladı. Meteoroloji 5 günlük hava tahminine baktığımız zaman çarşamba günü sulu kar ve perşembe günü kar yağışı gösteriyordu ancak İstanbul'da kar beklenilenin aksine bu sabah başladı. Perşembe günü en düşük hava sıcaklığı 0 derece olacak. Fakat karlı hava kısa sürecek. Cuma günü sıcaklığın yükselmesi ve yağışın etkisini kaybetmesi bekleniyor.Öte yandan Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının etkisinde kalan Batı Trakya bölgesinde kar yağışı başladı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Edirne'de ilk-orta-lise dereceli okullarda bugün eğitim-öğretime 1 günlük ara verildi. Yapılan son açıklamaya göre Kırklareli'nde de okullar bugün tatil edildi.