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Son dakika: İstanbul'da kar yağışı başladı! (İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?)

Meteoroloji'den alınan son verilere göre Edirne ve Kırklareli'nde etkili olan kar yağışının İstanbul'a geleceği tarih çarşamba günü olarak açıklanmıştı. Ancak İstanbullular bugün soğuk havayla beraber kar sürprizi ile de karşılaştı. İstanbul'da çarşamba günü beklenen kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde bu sabah itibariyle etkisini gösterdi. Peki İstanbul'daki kar yağışı ne kadar etkili olacak? İşte cevabı...

27 Şubat 2018, Salı 10:09
Son dakika: İstanbul'da kar yağışı başladı! (İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?)
İstanbul'da kar yağışı başladı. Kar yağışı kentin batı kesimlerinde etkili olmaya başladı. Kar yağışı aralıklarla lapa lapa şeklinde de yağıyor. Özellikle Edirne'den gelen kar yağışı İstanbul'da etkili olmaya başladı.


KENT MERKEZİNDE KAR ETKİLİ OLUYOR


İstanbul'da aylardır beklenen kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili olmaya başladı. Önce yüksek kesimlerde başlayan kar daha sonra etkisini kent merkezinde de gösteriyor.
 

KAR YAĞIŞI KAÇ GÜN SÜRECEK?


İstanbul bu haftaya soğuk başladı. Meteoroloji 5 günlük hava tahminine baktığımız zaman çarşamba günü sulu kar ve perşembe günü kar yağışı gösteriyordu ancak İstanbul'da kar beklenilenin aksine bu sabah başladı. Perşembe günü en düşük hava sıcaklığı 0 derece olacak.  Fakat karlı hava kısa sürecek. Cuma günü sıcaklığın yükselmesi ve yağışın etkisini kaybetmesi bekleniyor.  


 

EDİRNE VE KIRKLARELİ'NDE OKULLAR TATİL EDİLDİ


Öte yandan Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının etkisinde kalan Batı Trakya bölgesinde kar yağışı başladı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Edirne'de ilk-orta-lise dereceli okullarda bugün eğitim-öğretime 1 günlük ara verildi. Yapılan son açıklamaya göre Kırklareli'nde de okullar bugün tatil edildi.


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