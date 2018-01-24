Son dakika: İstanbul'da kar yağışı başladı! (Meteoroloji'den İstanbul'a kar açıklaması)



İSTANBUL'UN YANIBAŞI BEMBEYAZ!



YOL AÇMA VE TUZLAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

İSTANBUL’DA DON UYARISI



BATI AKDENİZ İÇİN 2 GÜN FIRTINA

İdil Janet Demiray

Dün İstanbul'un yanı başında başlayan kar yağışı bugün İstanbul'a da geldi. İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, merkez ilçelerde daha hafif şekilde etkisini gösteriyor. Haftalardır konuşulan ve ne zaman geleceği beklenen kar yağışı bugün İstanbul'a gelmiş oldu. Peki İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?Kocaeli’nin bir çok ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini arttırarak sürüyor. 22.30 sıralarında başlayan kar yağışı ile başta İzmit olmak üzere diğer ilçelerin yüksek kesimleri beyaz örtü ile kaplandı.Meteorolojiden yapılan kar açıklaması sonrasında hazır bekleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kar Timleri, yoğun kar yağışı sonrasında yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı verilere göre İstanbul'da bu sabah itibariyle etkisini göstermeye başlayan kar yağışı akşam saatlerine kadar sürecek. Kar yağışının akşam saatlerinde yerini karla karışık yağışa bırakması bekleniyor. Ancak İstanbullular bu akşam eve dönüş yolunda her türlü ihtimale karşı hazırlıklı olmalı.İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi(İSKİ) tarafından yapılan açıklamada; sayaç ve tesisatların, sıcaklıkların düşüşü ile donmadan kaynaklanabilecek arızalarının önlenebilmesi için bazı tedbirlerin alınması gerektiği uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul'da hava sıcaklıklarının sıfır derecenin altına düşmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, "Sayaç ve tesisatların, sıcaklıkların düşüşü ile donmadan kaynaklanabilecek arızalarının önlenebilmesi için bazı tedbirlerin alınması gerekmektedir. Sayaçlar açıkta ise kesinlikle muhafaza altına alınmalı, izolasyon malzemeleri ile korunmalıdır. Açıkta bulunan su boruları da, soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılmalıdır. Abonelerimiz, alınan önlemlere rağmen, yaşanan sorunların çözümü için Alo 185 Çağrı Merkezimizi arayabilir." denildi.Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Batı Akdeniz'de yarın parçalı bulutlu havanın hakim olacağı, günün ilk saatlerinde Antalya kıyı şeridi aralıklı sağanak, öğleden sonra Muğla ve Isparta'nın doğusu ile Antalya civarlarının yağışlı geçeceği bildirildi. Yağışların, sahilde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı belirtilen açıklamada, hava sıcaklığının sahilde 1 ila 3, iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı kaydedildi. Rüzgarın kuzey yönlerden orta, gece saatlerinden itibaren kuvvetlice eseceği aktarılan açıklamada, denizlerde (Ege Denizi ve Akdeniz'de 40-60 km / saat) fırtınamsı rüzgar beklendiği, iç kesimlerde orta kuvvette, yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceği uyarısı yapıldı.