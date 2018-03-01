Son dakika... İstanbul'da okullar tatil mi? Bugün okullar tatil mi? (Ankara'da okullar tatil mi?)

Bugün okullar tatil mi?
Günlerdir beklenen kar yağışı gece saatlerinde başladı. Kısa zamanda Ankara ve İstanbul beyaza büründü. İnsanlar İstanbul'da okullar tatil mi? Ankara'da okullar tatil mi?
sorusunu sormaya başladı.
İstanbul Valisi
İSTANBUL VALİSİ'SİNDEN KAR TATİLİ AÇIKLAMASI
Vasip Şahin, kendilerine gelen meteorolojik tahmin bilgilerine göre, kar yağışının ulaşımı ve eğitimi aksatacak bir noktada ve ağırlıkta olmayacağını belirterek, "Onun için şu anda tatil gibi bir konu gündemimizde değil." dedi.
KAR YAĞIŞINI BEKLEYENLER ÇAMLICA TEPESİ'NE KOŞTU
Kar yağışının başlamasıyla birlikte, Çamlıca Tepesi'de ziyaretçilerin akınına uğradı. Beyaz bürünen Çamlıca Tepesi'ne gelen sevgililer kar yağışının tadını doyasıya çıkardı.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAR ALARMI VERDİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları da kar alarmı verdi. Özellikle ana arterlerde kar küreme ve tuzlama araçları hazır bekletildi. Buzlanmanın etkili olduğu bölgelerde tuzlama çalışması yapıldı.
Saat 01.00 sıralarında başlayan yağışın gün içinde de etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.
Son dakika... İstanbul'da kar yağışı başladı (Ankara'da kar yağışı etkisini gösteriyor)
THY'den kar yağışı uyarısı
İdil Janet Demiray