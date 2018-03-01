Son dakika... İstanbul'da okullar tatil mi? Bugün okullar tatil mi? (Ankara'da okullar tatil mi?)

Bugün okullar tatil mi?



İSTANBUL VALİSİ'SİNDEN KAR TATİLİ AÇIKLAMASI



KAR YAĞIŞINI BEKLEYENLER ÇAMLICA TEPESİ'NE KOŞTU



BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAR ALARMI VERDİ

Son dakika... İstanbul'da kar yağışı başladı (Ankara'da kar yağışı etkisini gösteriyor)

THY'den kar yağışı uyarısı

İdil Janet Demiray

Günlerdir beklenen kar yağışı gece saatlerinde başladı. Kısa zamanda Ankara ve İstanbul beyaza büründü. İnsanlarsorusunu sormaya başladı.Vasip Şahin, kendilerine gelen meteorolojik tahmin bilgilerine göre, kar yağışının ulaşımı ve eğitimi aksatacak bir noktada ve ağırlıkta olmayacağını belirterek, "Onun için şu anda tatil gibi bir konu gündemimizde değil." dedi.Kar yağışının başlamasıyla birlikte, Çamlıca Tepesi'de ziyaretçilerin akınına uğradı. Beyaz bürünen Çamlıca Tepesi'ne gelen sevgililer kar yağışının tadını doyasıya çıkardı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları da kar alarmı verdi. Özellikle ana arterlerde kar küreme ve tuzlama araçları hazır bekletildi. Buzlanmanın etkili olduğu bölgelerde tuzlama çalışması yapıldı.Saat 01.00 sıralarında başlayan yağışın gün içinde de etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.