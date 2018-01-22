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Son dakika: İstanbul'da savcılık 57 kişi hakkında terör propagandası soruşturması

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 57 kişi hakkında soruşturma başlattı

Son dakika: İstanbul'da savcılık 57 kişi hakkında terör propagandası soruşturması
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütü PKK/PYD ve DEAŞ unsurlarına yönelik Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada terör propagandası içeren paylaşımlar yaptığı tespit edilen 57 kişi hakkında resen soruşturma başlatıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye sınırları ve bölgede güvenliği sağlamak amacıyla PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristleri etkisiz hale getirmek üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Zeytin Dalı Harekatı'nın başlatıldığı hatırlatıldı.
 

57 KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI


Açıklamada, harekatın başlatıldığı 20 Ocak'tan itibaren Twitter adlı sosyal paylaşım sitesinde Türk Ceza Kanunu'nun 125/3-a, 216/1, 299 ve 301. maddeleri ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2. maddesinde tanımlanan "kamu görevlisine hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik, "Cumhurbaşkanına hakaret", "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarının unsurlarını oluşturan yazılar yayınladıkları belirlenen 57 ayrı kişi tespit edildiği belirtildi.

Bu kişiler hakkında Türk Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 160. maddesi uyarınca yasal gereği yapılmak üzere resen soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, suç teşkil eden eylemlere ilişkin araştırmaların devam ettiği kaydedildi.


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