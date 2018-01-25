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Son dakika: İstanbul'da Tarabya-Yeniköy arası trafiğe kapatıldı

Son dakika: Sarıyer Kalender Ordu Evi önünde yolda meydana gelen çökme nedeniyle Tarabya Yeniköy arası trafiğe kapatıldı.

25 Ocak 2018, Perşembe 09:29
Son dakika: İstanbul'da Tarabya-Yeniköy arası trafiğe kapatıldı
Bölgede çalışmalar devam ediyor. Araçlar Tarabya Yokuşu'na yönlendiriliyor.  Yol çift yönlü olarak trafiğe kapatılırken, olay yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ekipler sevk edildi.
 

İBB'DEN AÇIKLAMA


İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Trafik Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Sahil Yolu Tarabya(Kalender Ordu Evi)-İstinye Yönü çift taraflı Bakım-Onarım Çalışması nedeniyle tüm şeritler geçici süreli trafiğe kapatılmıştır.Alternatif güzergahları kullanınız" denildi.

İşte sahil yolundan ilk görüntüler:







 


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