Son dakika: İstanbul'da Tarabya-Yeniköy arası trafiğe kapatıldı

İBB'DEN AÇIKLAMA

İşte sahil yolundan ilk görüntüler:

Adem Özdoğan

Bölgede çalışmalar devam ediyor. Araçlar Tarabya Yokuşu'na yönlendiriliyor. Yol çift yönlü olarak trafiğe kapatılırken, olay yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ekipler sevk edildi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Trafik Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Sahil Yolu Tarabya(Kalender Ordu Evi)-İstinye Yönü çift taraflı Bakım-Onarım Çalışması nedeniyle tüm şeritler geçici süreli trafiğe kapatılmıştır.Alternatif güzergahları kullanınız" denildi.