Son dakika... İstanbul Esenler'de çatışma çıktı!

KUYUMCU SİLAH ÇEKTİ

İşte o dakikalar:

YAŞANANLAR AMATÖR KAMERADA

Yaralı soyguncu yerde yatarken görülüyor.

Senim Tanay

Esenler’de bulunan kuyumcu dükkanına saat 11.00 sıralarında gelen çarşaf giymiş silahlı 3 kişi soygun yapmak istedi.Kuyumcunun silahını çekmesi üzerine çatışma çıktı. Kuyumcu ile soygunculardan biri yaralandı. Diğer 2 soyguncu ise kaçarak uzaklaştı. Kaçan soyguncuları yakalamak için ise çalışma başlatıldı.Soygunun hemen ardından yaşananları bir amatör kamera kaydetti. Silah seslerinin de duyulduğu görüntülerde yerde bir yaralının olduğu görülüyor. Yaralı soyguncuya çevredekiler levye atarken kuyumcu dükkanından silah sesleri yükseliyor. Silah seslerinin susmasıyla kuyumcu dükkanına acil ambulans çağrılıyor. Bu sırada yol ortasındaki yaralı soyguncunun yanına giden çevredekiler tekme atarak tepki gösteriyor.