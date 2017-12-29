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Son dakika... İstanbul Esenler'de çatışma çıktı!

İstanbul Esenler'de bir kuyumcu dükkanı soygunu sırasında çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı

29 Aralık 2017, Cuma 12:51
Son dakika... İstanbul Esenler'de çatışma çıktı!
Esenler’de bulunan kuyumcu dükkanına saat 11.00 sıralarında gelen çarşaf giymiş silahlı 3 kişi soygun yapmak istedi.

KUYUMCU SİLAH ÇEKTİ

Kuyumcunun silahını çekmesi üzerine çatışma çıktı. Kuyumcu ile soygunculardan biri yaralandı. Diğer 2 soyguncu ise kaçarak uzaklaştı. Kaçan soyguncuları yakalamak için ise çalışma başlatıldı.

İşte o dakikalar:

YAŞANANLAR AMATÖR KAMERADA

Soygunun hemen ardından yaşananları bir amatör kamera kaydetti. Silah seslerinin de duyulduğu görüntülerde yerde bir yaralının olduğu görülüyor. Yaralı soyguncuya çevredekiler levye atarken kuyumcu dükkanından silah sesleri yükseliyor. Silah seslerinin susmasıyla kuyumcu dükkanına acil ambulans çağrılıyor. Bu sırada yol ortasındaki yaralı soyguncunun yanına giden çevredekiler tekme atarak tepki gösteriyor.


Yaralı soyguncu yerde yatarken görülüyor.


 
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