Son dakika: İstanbul için kar uyarıları devam ediyor! (Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul'a son dakika uyarısı)



15 OCAK’TA KENDİNİ GÖSTERECEK 19 OCAK’TAN SONRA BEYAZ ÖRTÜ GELECEK

AKOM'DAN İSTANBUL'A UYARI

METEOROLOGLARIN İŞARET ETTİĞİ TARİH 19 OCAK!

Adem Özdoğan

Son dakika İstanbul' Meteoroloji’den gelen son dakika haberlerine göre hava sıcaklıkları bugünden itibaren adım adım düşecek pazar günü başlayacak karla karışık yağmur, pazartesi günün ilk saatlerinde kara dönecek. Fakat asıl soğuk hava dalgası 20 Ocak’tan sonra kendisini göstermeye başlayacak ve uzun soluklu olacak.Kısa süreli olarak etkili olacak kar yağışı pazar ve pazartesi yurdun kuzey kesimlerinde kendini gösterecek, 2 gün sürecek yağışlı ve soğuk hava ardından birkaç günlük bir mola verecek ancak asıl kış 20 Ocak’ta geliyor. Uzun soluklu olarak yurdu etkisi altına alacak olan soğuk hava dalgasıyla birlikte birçok il beyaz örtü altında kalacak.AKOM'dan da İstanbul için uyarı geldi. AKOM'dan yapılan açıklamada, "Gün içinde yerel ve haffi şekilde görülecek yağışkarın akşam saatlerine doğru tekrardan kuvvetlenerek il genelinde sağanak şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışlı hava ile birlikte rüzgarında akşam saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden (poyraz) kuvvetlenmesi, cumartesi günü fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.Prof. Orhan Şen, Twitter'dan açıklama yaptı: “19-23 Ocak tarihlerinde Batı bölgelerimiz dahil olmak üzere önemli kış şartları hüküm süreceği görünüyor. Tabii yuzdesi düşük takip edeceğiz. Pazar günü ve Pazartesi günü Türkiyenin büyük bölümünde kar yağışı görülecek Marmara bölgesinin Edirne Kırklareli ve Doğusuda dahil. İstanbul'da bugün ÖS yağmur başlar Pazar akşamı Karla Karışık Yağmur ve KAR olur Pazartesi ÖS yağmur devam eder. Pazar günü gelecek soğuk ve kar çok kuvvetli değil. 20 Ocak da gelecek olan sistem daha kuvvetli 3-4 gün Marmara Karadeniz Başta olmak üzere Anadoluda kar bırakır. Sömestir tatili kar ile başlayacak görünüyor.”