Son dakika... İstanbul Maltepe'de korkutan fabrika yangını

Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi'ndeki bir fabrikanın depo kısmında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın yaklaşık 1 saat içinde kontol altına alındı

21 Ocak 2018, Pazar 11:26
Son dakika... İstanbul Maltepe'de korkutan fabrika yangını
Olay saat 10.00 sıralarında Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi Samandıra yolu üzerinde bulunan fabrikada meydana geldi. Musluk kalıp dökümü üretimi yapan fabrikanın depo kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüdü ve depo alev alev yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine Büyükbakkalköy, Kartal, Yakacık, Sultanbeyli ve Maltepe itfaiye gruplarından ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık bir saatte kontrol altına alındı.

Yangında can kaybı yaşanmazken, fabrikanın depo kısmında maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.





 


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