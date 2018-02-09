Son dakika... İstanbul merkezli Galip Öztürk operasyonu: 4 gözaltı



ŞÜPHELİ ÖMER BİLGİSEVEN'İN CEBİNDEN 3 ADET 1 DOLAR ÇIKTI

Can Hakman

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, iş adamı'ünüyelerinin "himmet" adı altında para istemesi, tehdit ve şantajda bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.Savcılık yapılan çalışmalar sonucunda, 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltı talimatını alan emniyet güçlerince Ankara ve Samsun'da düzenlenen operasyonda şüphelilerden Şahin Çalık, Ömer Bilgiseven, Sezgin Yılmaz ve Abdülselam Yıldırım yakalandı.Şüphelilerden İsmail Baş'ın başka bir dosyadan'nda tutuklu bulunduğu,'da ikamet eden şüphelinin ise adresinde bulunamadığı, bu nedenle arama işleminin sürdüğü belirtildi.Şüphelilerin ikametlerinde arama işlemi de yapıldı. Şüphelilerden Ömer Bilgiseven'in ikametinde 3 adet bir dolar çıktığı öğrenildi.AA