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Son dakika: İstanbul’un yeni imar Anayasası'nda önemli değişiklik! Artık 1+0 evler yasak!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı Planlı Alanlar yönetmeliği doğrultusunda düzenlenen yeni İstanbul İmar Yönetmeliği bugün yürürlüğü giriyor

12 Ocak 2018, Cuma 15:39
Son dakika: İstanbul’un yeni imar Anayasası'nda önemli değişiklik! Artık 1+0 evler yasak!
İBB Meclisi’nde bugün oylanacak yeni yönetmelikle değişen maddelerin büyük bölümüne, daha önce uygulanmakta olan İstanbul İmar Yönetmeliği’nin lehine olan maddeler ilave edildi. 

Bundan böyle İstanbul’daki yapılarda bodrum katlar, asma kat, çatılarda düzenlemelere gidildi. Yeni yönetmeliğin en dikkat çeken yönü, eğimli arazilerde binaların üst katlarında bina cephesi ve bina derinliğinde kademe yapma şartları getirilmesi oldu. Binaların siluete olan etkisinin yumuşatılması amacıyla bundan sonraki imar uygulamalarında, kot alınan noktalara göre, eğimli arazilerde binaların üst katlarında bina hizası geri çekilerek kademeli hale gelecek. Üç kattan fazla iskan edilen katlı konut yapılarında, asansör yapma şartı getirildi.
 

EN KÜÇÜK DAİRE 1 ARTI 1 OLACAK


Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre; Bundan böyle İstanbul’da inşa edilecek yapılarda, banyo, mutfak ve yatak odasının bir arada olduğu 1 artı 0 daire yapılamayacak. Bundan sonra en küçük daireler 1 artı 1 olacak. Ruhsatlı ve iskanlı ticari yapıların katlarında, asma katların yapılmasının önü açılacak. Parsel büyüklükleriyle ilgili rahatlatıcı maddeler getirildi. Buna göre uygulamada karşılaşılan arsaların birleşme ve ayrışmalarından kaynaklanan sorunlar çözülecek.
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