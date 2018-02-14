Son dakika: İstanbul Üsküdar'da banka soygunu

Büşra Kamış

Üsküdar Acıbadem'de bir banka şubesine giren kar maskeli ve silahlı bir şahıs bankayı soyarak kayıplara karıştı. Korkan ve paniğe kapılan bazı banka çalışanlarının ağladığı görüldü. Olay, saat 11.45 sıralarında Üsküdar Acıbadem Caddesi üzerinde bulunan bir bankada yaşandı. Bankaya giren kar maskeli ve silahlı bir kişi önce bankanın güvenlik görevlisini etkisiz hale getirerek silahını aldı. Daha sonra bankayı soyan zanlı paraları alarak yaya bir şekilde bankadan kaçtı.Bunun üzerine olay yerine başta özel harekat polisi olmak üzere çok sayıda ekip sevk edildi. Soygunun yaşandığı bankada bazı banka görevlilerinin panik yaşadığı ve ağladığı görülü. Polisin ise çevre sokaklarda, üzerinde güvenlik görevlisinin silahıyla birlikte iki silah bulunan zanlıyı araştırması sürüyor. Bankaya gelen olay yeri inceleme ekiplerinin ise çalışmaları devam ediyor.