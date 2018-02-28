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Son dakika! İstanbul Valisi Vasip Şahin'den kar tatili açıklaması (İstanbul'a kar tatili var mı?)

İstanbul'da kar ne zaman yağacak sorusu internette en çok aranan sorulardan biri olurken, İstanbul Valisi Vasip Şahin, kendilerine gelen meteorolojik tahmin bilgilerine göre, kar yağışının ulaşımı ve eğitimi aksatacak bir noktada ve ağırlıkta olmayacağını belirterek, 'Onun için şu anda tatil gibi bir konu gündemimizde değil' dedi

28 Şubat 2018, Çarşamba 12:17
Son dakika! İstanbul Valisi Vasip Şahin'den kar tatili açıklaması (İstanbul'a kar tatili var mı?)
İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul’da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilebileceği beklentisine girilmemesi gerektiğini söyledi.


'GÜNDEMİMİZDE DEĞİL'


İstanbul’daki yağışların çok etkili olmayacağını vurgulayan Şahin, "Biz daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda öncelikle meteorolojik tahminleri alarak ona göre hareket tarzımızı belirliyoruz. Bize bugün itibarıyla gelen meteorolojik tahmin bilgileri, kar yağışının öyle ulaşımı ve eğitimi aksatacak bir noktada ve ağırlıkta olmayacağı şeklinde. Onun için şu anda tatil gibi bir konu gündemimizde değil" dedi.

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'ŞARTLAR O DERECE ZORLAŞIRSA O KARARI ALMAKTAN ÇEKİNMEYİZ'


Sosyal medyada yüz binlerce öğrenci tarafından takip edildiği ve okulların tatil durumuna ilişkin çok sayıda mesaj aldığının hatırlatılması üzerine Vali Şahin, "Burada bizim amacımız öncelikle çocuklarımızın eğitiminin aksamamasıdır. Özellikle de küçük çocuklarımızın eğitimlerinden geri kalmamalarıdır. Tabiat şartları eğitimi ikinci plana atacak derecede zorlaşırsa ve çocuklarımızın can ve mal güvenlikleri noktasında tatil yapılmasını icap ettirecek olursa biz o kararı da (tatil) almaktan çekinmiyoruz" diye konuştu. 


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