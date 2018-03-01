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Son dakika... İstanbul ve Ankara'da kar yağışı başladı (İstanbul'da okullar tatil mi?)

Son dakika... İstanbul'da kar yağışı başladı.  İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak? sorusu gece saatleri ile birlikte cevap buldu. İstanbul'da hava sıcaklıkları eksiyi gösterirken kar yağışı da başladı. Kar yağışı Ankara'da da etkisini gösteriyor. Yollar beyaza büründü. Uyandığında her yeri bembeyaz görenler İstanbul'da okullar tatil mi? sorusunu sormaya başladı

01 Mart 2018, Perşembe 07:17
Son dakika... İstanbul ve Ankara'da kar yağışı başladı (İstanbul'da okullar tatil mi?)
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. İstanbul'da hava sıcaklığı hızla düşerken gece saatlerinde de beklenen kar yağışı başladı.

Ankara'da ve İstanbul'da bembeyaz bir güne uyananlar okullar tatil mi? sorusunu sormaya başladı.
 

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?


İstanbul ve Ankara için valiliklerdem böyle bir açıklama gelmedi. İstanbul Valisi Vasip Şahin, kendilerine gelen meteorolojik tahmin bilgilerine göre, kar yağışının ulaşımı ve eğitimi aksatacak bir noktada ve ağırlıkta olmayacağını belirterek, "Onun için şu anda tatil gibi bir konu gündemimizde değil."  açıklamasında bulunmuştu.
 


TAKSİM BEYAZA BÜRÜNDÜ

İstanbul’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı Taksim Meydanı’nda etkisini artırdı. Zaman zaman etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’ait kar küreme araçları Taksim Meydanı’nda kar yağışı nedeniyle hazır bekletilirken, kar yağışının gece saatlerinde etkisin artırması bekleniyor. 


ANKARA'DA DA BAŞLADI


Ankara’da gün boyu etkili olan yağmur, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı daha etkili olurken Dikmen, Keçiören, İncek gibi yüksek rakımlı semtlerde yollar beyaz örtüyle kaplandı.


AKOM UYARDI


AKOM’dan yapılan uyarı açıklaması şöyle:

Bugün sabah saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak yağmur öğle saatlerinden itibaren kırsal bölgelerimizde kar, şehir merkezinde ise karla karışık yağmur şeklinde etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporlarına göre; yağışın bu akşam saatlerinden itibaren ise il genelinde hafif kar yağışı şeklinde Perşembe sabah saatlerine kadar devam etmesi ardından bölgemizi terk etmesi bekleniyor.


DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUN UYARISI


İstanbul’da, Perşembe günü ve Cuma sabah saatlerine kadar hava sıcaklıklarının özellikle gece ve sabah erken saatlerde sıfırın altına düşmesi bekleniyor. Buzlanma ve don olayından dolayı trafikte meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi; meteorolojik tahminlere göre, tüm vatandaşların hava koşullarından sorun yaşamaması için tedbirler aldı. İtfaiye, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon, Destek Hizmetleri, Raylı Sistemler, Zabıta, Gıda ve Hayvancılık, Sağlık Daire Başkanlıkları Beyaz Masa ve diğer ilgili müdürlükler, İETT, İSKİ, İGDAŞ, İSTAÇ, İSFALT, Metro İstanbul şirketleri İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve çevre yolları işletmecisi İCA şirketi temsilcileri Akom’da görev yapıyor.


7000 PERSONEL GÖREV ALIYOR


Sabah saatlerinden itibaren 1347 araç ve iş makinesi 7000 personel ile üç vardiya halinde kışla mücadele çalışmaları yapacak. 7 bin 373 km’lik güzergah ağında 363 müdahale noktasıyla kışa hazır bekletiliyor.

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