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Son dakika! İşte Amerika'nın eğittiği YPG'nin terör ordusu fotoğrafları...

ABD'nin her türlü desteği verdiği terör örgütü YPG, Kamışlı'da 3 bin 500 militanı eğitti. Mezuniyet töreni sosyal medyadan paylaşılırken, Washington yönetiminin olay görüntülere nasıl yanıt vereceği merakla bekleniyor.

02 Mart 2018, Cuma 14:14
Son dakika! İşte Amerika'nın eğittiği YPG'nin terör ordusu fotoğrafları...
Türkiye ve ABD'yi karşı karşıya getiren Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG, Afrin'de yaşadığı hezimet üzerine yeni militanları eğitiyor.

Mardin Nusaybin'in hemen karşısında yer alan Kamışlı'da'daki mezuniyet töreninde, 3 bin 500 YPG'li terörist vardı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde yan yana dizilmiş militanlara bir kadın terör elebaşı konuşma yapıyor.



YPG ile işbirliği yapan ABD, daha önce eğitim verilen teröristlerin mezuniyet törenlerine askeri temsilci göndermişti.

Terör örgütüne 5 bin TIR'dan fazla silah gönderen Washington yönetimi, sınır birlikleri kurulacağını açıklayınca Ankara'nın çok sert tepkisiyle karşılaşmıştı.

YPG, Türk ordusu karşısında Afrin'de sürekli mevzi yitiriyor ve yaklaşık 2 bin 300 militanını kaybetti.



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