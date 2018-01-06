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Son dakika! İşte Beşiktaş'ın Cenk Tosun'dan kazanacağı rakam

Beşiktaş, Cenk Tosun için 22 milyon euro sözleşme fesih bedeli alacak

Son dakika! İşte Beşiktaş'ın Cenk Tosun'dan kazanacağı rakam
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

Cenk Tosun'un transferi konusunda Everton kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

Everton kulübü tarafından şirketimize net 22.000.000 euro sözleşme fesih bedeli ödenecektir. Ayrıca ilave olarak 1.157.895 euro tutarındaki dayanışma katkı payı Everton kulübü tarafından ödenecektir.

Bunlara ek olarak:

Everton Kulübü UEFA Avrupa Ligi'ne kalırsa 500.000 euro, UEFA Şampiyonlar Ligine katılırsa 750.000 euro ödenecektir.

Cenk Tosun Premier Ligde en az 25 maçta ilk 11'de oynarsa 500.000 euroşirketimize ödenecektir.(2017-2018 Sezonu için 10 maç)

Yukardaki performansa dayalı ücretlerin toplamı her halikarda 2.000.000 euro'yu geçmeyecektir.

Ayrıca Cenk Tosun'un sözleşme süresi boyunca Premier Ligde her bir sezon için
15 gol atarsa 500.000 euro, 25 gol atarsa 1.000.000 euro Everton kulübü tarafından şirketimize ödenecektir.

Cenk Tosun'un Everton tarafından ileride 3. bir kulübe nihai transferi halinde Everton'a ödenecek transfer bedeli ile Everton tarafından transfer tarihi itibariyle şirketimize ödenmiş olan transfer bedeli arasındaki farkın yüzde 7,5 'u Everton tarafından şirketimize ödenecektir.”
 


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