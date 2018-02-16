Son dakika! İzmir'de askeri uçak düştü: 2 şehit

KALKIŞTAN KISA SÜRE SONRA DÜŞTÜ

Erdinç Şahin

Doğan Haber Ajansı'ndan geçilen son dakika haberine görenden havalanan eğitim uçağı düştü. Düşen uçakta görev yapan 2 pilotun şehit olduğu bildirildi.Bugün saat 11.00 sıralarında, içinde 2 askeri personelin bulunduğu askeri eğitim uçağının kalkıştan kısa süre düştüğü, olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve arama- kurtarma ekibinin sevk edildiği bildirildi.TSK'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASIÇiğli/İzmir 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığından 16 Şubat 2018 tarihinde tecrübe uçuşu maksadıyla kalkış yapan bir eğitim uçağımız düşmüştür. İki kahraman personelimiz şehit olmuştur.Detaylar birazdan...