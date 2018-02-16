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Son dakika! İzmir'de askeri uçak düştü: 2 şehit

İzmir Çiğli 2. nci Ana Jet Üssü'nde eğitim uçağının düştüğü, 2 pilotun şehit olduğu bildirildi.

16 Şubat 2018, Cuma 11:48
Son dakika! İzmir'de askeri uçak düştü: 2 şehit
Doğan Haber Ajansı'ndan geçilen son dakika haberine göre İzmir Çiğli 2. nci Ana Jet Üssü'nden havalanan eğitim uçağı düştü. Düşen uçakta görev yapan 2 pilotun şehit olduğu bildirildi.
 

KALKIŞTAN KISA SÜRE SONRA DÜŞTÜ


Bugün saat 11.00 sıralarında, içinde 2 askeri personelin bulunduğu askeri eğitim uçağının kalkıştan kısa süre düştüğü, olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve arama- kurtarma ekibinin sevk edildiği bildirildi.

TSK'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Çiğli/İzmir 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığından 16 Şubat 2018 tarihinde tecrübe uçuşu maksadıyla kalkış yapan bir eğitim uçağımız düşmüştür.  İki kahraman personelimiz şehit olmuştur.



Detaylar birazdan...


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