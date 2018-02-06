Son dakika! İzmir Gaziemir'de okulda doğal gaz patlaması: 1 ölü, 4 yaralı







ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ

Yusuf Cevahir

Bugün saat 12.00 sıralarında,'inilçesi Sarnıç Mahallesi’ndeki’ninkazanı, büyük bir gürültüyle patladı.Okulda derslerin işlendiği sırada meydana gelen patlama, büyük paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre olayda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.Patlamanın ardından yangın çıktı. İhbar üzerine okula, çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürülürken, öğrenciler tahliye edildi.Yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alıp, öğrencilerin tahliyesini sağladı. Haberi duyan veliler ise endişeyle okula koştu ve çocuklarına ulaşmaya çalıştı.Ölen kişinin kimliği hakkında henüz bir açıklama yapılmazken, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, "Okulda doğal gaz kazanınıda patlama meydana geldi. Öğrencilerimiz tahliye edildi" açıklamasını yaptı.