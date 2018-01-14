SON DAKİKA

Son dakika! İzmir Karabağlar'da 5 ve 7 yaşlarındaki iki kardeş çamura saplanıp can verdi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde boş arazide oynarken 2 metre derinliğindeki su dolu çukura giren iki kardeş, dipteki çamura saplandı. Kurtarma çalışmalarından sonra hastaneye kaldırılan 7 yaşındaki Yusuf ile 5 yaşındaki kardeşi Ali Tencirlioğlu hayatını kaybetti

14 Ocak 2018, Pazar 17:52
Son dakika! İzmir Karabağlar'da 5 ve 7 yaşlarındaki iki kardeş çamura saplanıp can verdi
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, boş arazide oynaren, 2 metre derinliğindeki su dolu çukura düşen Yusuf (7) ve kardeşi Ali Tencirlioğlu (5), dipteki çamura saplandı. Kurtarılıp, hastaneye kaldırılan iki kardeş, yaşamını yitirdi.


BİRİKİNTİNİN ÜZERİNE ÇIKAMADILAR


Olay bugün saat 16.00 sıralarında Karabağlar'ın Uzundere mevkiinde, otoban kenarındaki boş arazide meydana geldi. Yusuf Tencirlioğlu ile kardeşi Ali Tencirlioğlu, zaman zaman hayvan satış pazarının da kurulduğu bölgede oynarlarken, içi su dolu çukura düştü. Çukura düşen iki kardeş, dipteki çamura saplanıp, su birikintisinin üzerine çıkamadı.


ÇOCUKLAR FARK ETTİ, TEYZELERİ SUYA GİRİP ÇIKARTTI


İki kardeşin çukura düştüğünü, aynı bölgede oynayan diğer çocuklar fark etti. Olayı çocuklardan öğrenen iki kardeşin yakınları, hemen bölgeye koştu. Bu sırada teyzeleri, suya girip iki kardeşi çukurdan çıkardı. Aile üyelerinin çağırdığı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hayatta oldukları tespit edilen iki kardeş, kaldırıldıkları Dokuz Eylül Üniversitesi ve Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalerere rağmen yaşamını yitirdi.


 

MARAŞ'TAN GELMİŞLER


Yusuf ve kardeşi Ali'nin ailesinin, kış aylarında Kahramanmaraş'tan İzmir'e geldikleri, Uzundere bölgesinde zaman zaman çadırda zaman zaman ise kiraladıkları evlerde kaldıkları, hurda toplayıp gelir elde ettikleri öğrenildi.

Ailenin yaz aylarında ise farklı illere ya da memleketleri Kahramanmaraş'a döndüğü aile yakınlarınca ifade edildi. 3 çocuk sahibii ailenin bir de kızları olduğu öğrenildi.


ÇUKURUN NİYE AÇILDIĞINI KİMSE BİLMİYOR


Öte yandan iki kardeşin ölümüne neden olan çukurun iş makinesiyle açıldığı, ne amaçla kim tarafından kazıldığı henüz tespit edilemedi. Olay yerinde inceleme yapan polisin, bu yöndeki araştırmalarının da sürdüğü ifada edildi.



 
Tecavüz ettiği kızı zorla hırsızlığa zorlayıp arkadaşlarına pazarlayan sapığa ceza yağdı

Tecavüz ettiği kızı zorla hırsızlığa zorlayıp arkadaşlarına pazarlayan sapığa ceza yağdı
Son dakika... Basın Ekspres yolunda tır yoldan çıktı, trafik durdu

Son dakika... Basın Ekspres yolunda tır yoldan çıktı, trafik durdu
Son dakika... İstanbul Basın Ekspres Yolu'nda TIR yoldan çıktı, trafik durdu

Son dakika... İstanbul Basın Ekspres Yolu'nda TIR yoldan çıktı, trafik durdu
Mardin'de 2 aile arasında silahlı çatışma: Çok sayıda yaralı var

Mardin'de 2 aile arasında silahlı çatışma: Çok sayıda yaralı var
Trabzon’da pistten çıkan uçağın içinde çekilen görüntüler ortaya çıktı

Trabzon’da pistten çıkan uçağın içinde çekilen görüntüler ortaya çıktı
'Evimin içinde yatır var, içki içtiğim zaman eve sokmuyor'

'Evimin içinde yatır var, içki içtiğim zaman eve sokmuyor'
Kocaeli'de akılalmaz hırsızlık! Çaldığı otobüsle yolcu topladı

Kocaeli'de akılalmaz hırsızlık! Çaldığı otobüsle yolcu topladı
Beşiktaş'ta üniversiteli genç kız balkondan düşerek öldü

Beşiktaş'ta üniversiteli genç kız balkondan düşerek öldü
Bursa'da zincirleme kaza: 2 yaralı

Bursa'da zincirleme kaza: 2 yaralı
Avrasya Tüneli'nde şüpheli araç alarmı: 1 kişi öldü

Avrasya Tüneli'nde şüpheli araç alarmı: 1 kişi öldü
Niğde'de araç takla attı: 2 ölü, 2 yaralı

Niğde'de araç takla attı: 2 ölü, 2 yaralı