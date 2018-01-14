Son dakika! İzmir Karabağlar'da 5 ve 7 yaşlarındaki iki kardeş çamura saplanıp can verdi



BİRİKİNTİNİN ÜZERİNE ÇIKAMADILAR



ÇOCUKLAR FARK ETTİ, TEYZELERİ SUYA GİRİP ÇIKARTTI

MARAŞ'TAN GELMİŞLER



ÇUKURUN NİYE AÇILDIĞINI KİMSE BİLMİYOR

Yusuf Cevahir

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, boş arazide oynaren, 2 metre derinliğindeki su dolu çukura düşen Yusuf (7) ve kardeşi Ali Tencirlioğlu (5), dipteki çamura saplandı. Kurtarılıp, hastaneye kaldırılan iki kardeş, yaşamını yitirdi.Olay bugün saat 16.00 sıralarında Karabağlar'ın Uzundere mevkiinde, otoban kenarındaki boş arazide meydana geldi. Yusuf Tencirlioğlu ile kardeşi Ali Tencirlioğlu, zaman zaman hayvan satış pazarının da kurulduğu bölgede oynarlarken, içi su dolu çukura düştü. Çukura düşen iki kardeş, dipteki çamura saplanıp, su birikintisinin üzerine çıkamadı.İki kardeşin çukura düştüğünü, aynı bölgede oynayan diğer çocuklar fark etti. Olayı çocuklardan öğrenen iki kardeşin yakınları, hemen bölgeye koştu. Bu sırada teyzeleri, suya girip iki kardeşi çukurdan çıkardı. Aile üyelerinin çağırdığı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hayatta oldukları tespit edilen iki kardeş, kaldırıldıkları Dokuz Eylül Üniversitesi ve Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalerere rağmen yaşamını yitirdi.Yusuf ve kardeşi Ali'nin ailesinin, kış aylarında Kahramanmaraş'tan İzmir'e geldikleri, Uzundere bölgesinde zaman zaman çadırda zaman zaman ise kiraladıkları evlerde kaldıkları, hurda toplayıp gelir elde ettikleri öğrenildi.Ailenin yaz aylarında ise farklı illere ya da memleketleri Kahramanmaraş'a döndüğü aile yakınlarınca ifade edildi. 3 çocuk sahibii ailenin bir de kızları olduğu öğrenildi.Öte yandan iki kardeşin ölümüne neden olan çukurun iş makinesiyle açıldığı, ne amaçla kim tarafından kazıldığı henüz tespit edilemedi. Olay yerinde inceleme yapan polisin, bu yöndeki araştırmalarının da sürdüğü ifada edildi.