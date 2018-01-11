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Son dakika! Jessica Falkholt hayatını kaybetti

Avustralya basını, 29 yaşındaki oyuncu Jessica Falkholt'un hayatını kaybettiğini duyurdu. Jessica Falkholt, son dönemde bir çok başarılı filmde rol almıştı

11 Ocak 2018, Perşembe 16:22
Son dakika! Jessica Falkholt hayatını kaybetti
Home and Away dizisiyle tanınan oyuncu geçirdiği trafik kazasının ardından komaya girmişti. 



Oyuncunun yaşam destek ünitesine bağlı olarak yaşadığı bilinirken, ailesinin aldığı kararla yaşam ünitesinin kapatılmasını talep ettiği aktarıldı. 



Falkholt, son dönemde birçok başarılı filmde rol almıştı.

Jessica Falkholt kimdir?

Oyuncu Jessica Falkholt 15 Mayıs 1988 tarihinde Avustralya'nın Sidney şehrinde doğdu. Oyuncu Jessica Falkholt 29 yaşındaydı. 11 Ocak 2018 Pazartesi hayata veda etti. Harmony (2018), Green River: Part One (2017) ve Home and Away (1988) gibi önemli yapıtlarda yer almıştı.


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