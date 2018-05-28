TRT Spor'un haberine göre; Antalyaspor, teknik direktör John Benjamin Toshack ile prensip anlaşmasına vardı.

BEŞİKTAŞ'A 2 KUPA KAZANDIRDI

69 yaşındaki Galli teknik adam, 1997-99 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştırdı. 98'de Beşiktaş'ı Türkiye Kupası şampiyonu yaptı. Toshack yönetimindeki siyah-beyazlı takım aynı yıl Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da kaldırdı.

1999 yılında Real Madrid'in başına geçen Toshack, Gençlerbirliği'nden Geremi ve Fenerbahçe'den Balic'i transfer ettirdi.