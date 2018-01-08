Son dakika... Jülide Ateş Show TV'den istifa etti (Jülide Ateş kimdir?)

JÜLİDE ATEŞ KİMDİR?

ÖZEL HAYATI

KARİYERİ

ÇALIŞTIĞI TV KANALLARI

Senim Tanay

"Hadi yeni yılın ilk sürpriz kararı benden gelsin. Show haberi bırakıyorum... 27 yıllık meslek hayatımda biriktirdigim türlü değeri, yüreğimin binbir rengini yeni projelerde ortaya koymaya yola çıkıyorum. Evet Show Haber'i bırakıyorum. Gerek Habertürk'te gerekse Show Haber'de edindiğim her türlü deneyime, aldığım her hayat dersine minnetle. Çalıştığım dönemde nice birinciliklere imza atmamızı sağlayan ekip arkadaşlarıma sonsuz müteşekkirlikle... Hakkım geçmişse helal ederek ve hakları geçmişse helal etmelerini dileyerek. Evet sezon ortasında böyle iş olur mu demeyin? Zaten yıllarca bir televizyoncu olarak hep televizyonun zamanına göre yaşadım. Sıkıştırılmış zamanlarda sıkıştırılmış dönemler, tatiller... Oysa insanın bir de kendi ruhunun zamanı oluyor. Ruhum bana artık rutini tekrarlama, hayatında yeni bir şeyler dene ve bunu hemen yap diyor.Yani bugüne kadar baharlar, son baharlar olmadı sadece televizyonun sezonu vardı. Oysa artık ben kendi zamanımın efendisi olarak yaşamak istiyorum. Yerim dolana kadar da koltuktaki yayın nöbetime gerekirse devam edeceğimi, bu anlamda kimseyi zor durumda bırakmayacağımı da özellikle belirtiyorum... Ki bir çok değerli spikeri bünyesinde barındıran kurumumuz için benim yokluğumun sıkıntı olmayacağının bilincindeyim. Yani yeri kolayca dolabilecek bir ölümlü olduğumun farkındayım. Evet bu benim yeniyıl kararımdı... En çok izlenen haber kanalının koltuğunu bırakmak... Sahi sizinki ne? Haydi siz de ertelemeyin ve kalbinizin sesini dinleyin... Hayatın basılmadık yeni kumsallarında görüşmek dileğiyle... Hoşçakalın..."Jülide Ateş, subay bir baba ve ev hanımı bir annenin ikinci kızları olarak 1971'de Elâzığ'da doğdu. Gençliği İzmir‘de askeri lojmanlarda geçti. Liseyi İzmir’de okudu. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu.Çocukluğu paten üzerinde geçen Jülide Ateş, gençliğinde lisanslı yelken ve basketbol sporları ile ilgilendi.1990 yılında Türkiye güzeli seçildi. 1990 yılında Miss Universe ve Miss World güzellik yarışmalarında dokuzuncu oldu.İlk televizyon deneyimine 1992'de Star Haber'i sunmaya başladı. 1996'da Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu.Jülide Ateş, İlk evliliğini 1995 yılında iş adamı Cemal Özgörkey ile yaptı. Sadece 6 ay sürdü. Daha sonra Sabah gazetesinin Dış Haberler servisinde çalışan gazeteci Emre İskeçeli ile 11 Temmuz 2001'de Washington'da evlendi. Çiftin bir tane de çocukları vardır.1990'de yapılan yarışmada "Türkiye Güzeli" seçildi. 1991 yılında Miss Universe ve Miss World güzellik yarışmalarında dokuzuncu oldu. İlk televizyon deneyimine 1992'de Star Haber'i sunmaya başladı.Jülide Ateş, 1 Eylül 1994'te Reha Muhtar'ın ekibi olarak Kanal D'ye geçti. 4 Aralık 1994 yılında Reha Muhtar'ın ayrılması, 5 Aralık 1994 yılında Emin Çölaşan'ın ekibi olmuştur.12 Şubat 1995'te Emin Çölaşan'ın ayrılması, 13 Şubat 1995 yılında Kanal D'de yalnız sunmuştur. 5 Eylül 1995'te Kanal D'den ayrıldı.1996 yılında TGRT'ye geçti ve 2006'da TGRT'nin satılması sebebiyle bu kanaldan ayrılmıştır. 2000'de Türk Dil Kurumu tarafından "Onur Ödülü" aldı. 2007 yılında Kanal 1'e geçip bu kanaldan ayrıldı.9 Şubat 2009 tarihinde TRT 2'e geçti. 2011 yılında CNN Türk'e geçip bu kanaldan ayrıldı. 2012 yılında Star TV'de Celal Pir ile sabahları Bugün isimli haber programını sunmuştur. Star TV'nin kardeşi: NTV'ye transfer olmuştur.: Star TVTeleon TV (ortak yayın)Kanal DTGRTKanal 1TRT 2CNN TürkStar TVNTVHabertürkShow TV