Son dakika! Kadir İnanır'ın doktoru sağlık durumu hakkında konuştu!

Kadir İnanır,
beynine pıhtı atması sonucu yakınları tarafından geçen günlerde Beşiktaş Fulya'da bulunan özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Kısa sürede ameliyata alınan ve yoğun bakımda tutulan Kadir İnanır’ın doktoru tarafından yeni bir açıklama yapıldı.
İŞTE KADİR İNANIR'IN DOKTORUNUN AÇIKLAMASI
"Kadir İnanır'la
ilgili son durumu ve güzel haberleri sizinle paylaşmak için ve yaşadığımız sürecin özetini anlatmak için toplandık. Kadir İnanır'la bu sabaha gayet net ve güzel bir konuşma yaptık artık kendisi yoğun bakımda değil yatakta dünden itibaren ayağa da kaldırdık şu anda fiziksel bir sorunu yok…
Kadir İnanır
hastaneye konuşma bozukluğuyla geldi. Ana beyin damarında pıhtı vardı ve beyin felç riski ile karşı karşıyaydı. Neyseki zamanında müdahale ettik. Şu anda nörolojik muaynesi tamamen normal. Her işini kendi yapabilecek durumda.
Beyin kalpten çok farklı bir organ. Kalbiniz ağrıdığında sizi çok rahatsız eder ve doktora gidersiniz. Ancak beyin öyle değil, çok kötü durumda bile olsa dışarı yansımıyor. Bu yüzden bu riskle karşı karşıya olan hastaların yakınlarına büyük bir sorumluluk düşüyor. Beyinde altın saatler
ilk 4 saat. 4 saati geçtikten sonra ne yazık ki hiçbir şey etkili olamıyor.
Kadir İnanır'ın
taburcu olacağı gün belli değil. Şimdilik net bir şey söylemek doğru olmaz. Ama en kısa zamanda onu hastaneden çıkarmak istiyoruz. Şimdiki bulgular bizi sevindiriyor."
Kadir İnanır ikinci operasyonu olacak
GEÇ KALSA DENİZ BAYKAL GİBİ OLABİLİRMİŞ'
Öte yandan Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır
da geçen günlerde şöyle bir açıklama yapmıştı:
“Kolestrole bağlı bir pıhtının beyin damarlarından birini tıkaması nedeniyle rahatsızlanmış. Şu an eskisinden iyi diyebilirim. Yanına girdim, konuştuk. Bana uyanır uyanmaz ‘Bugün Afrin’de şehit var mı?’ diye sordu. Allah onu sevenlerine bağışladı. Bir saat daha geç kalsa Deniz Baykal
gibi olabilirmiş.”
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Elif Bayram