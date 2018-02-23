Son Dakika...Kadir İnanır'la ilgili flaş gelişme! Şah damarından ameliyat olacak

ŞAH DAMARINDAN AMELİYAT OLACAK

Serap Belovacıklı

Türk sinemasının yaşayan efsanelerinden Kadir İnanır kısa bir süre önce hastaneye kaldırılmıştı. Beyninde pıhtı atması tespit edilince acilen ameliyata alınan Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.Duymayan Kalmasın programının haberine göre; Usta oyuncu Kadir İnanır bir hafta sonra şah damarından ameliyat olacak."Güzel haberleri sizinle paylaşmak için toplandık. Artık kendisi yoğun bakımda değil. Ayağa da kalktı. Yoğun bakımda tutmamızın nedeni bazı risk faktörleriydi. Kadir Bey’in pıhtısı ana beyin damarlarından birindeydi. Pıhtıyı artıran bazı risk faktörleri vardı Kadir Bey’in ama vücut iyi cevap verdi. Konuşması ve anlaması gayet normal, her işini kendisi yapabilecek durumda. Risk analizlerini yapıyoruz. Olabilecek en kısa zamanda taburcu etmek istiyoruz kendisini."