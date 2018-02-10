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Son Dakika.... Kahreden haber: Şehit ve yaralılarımız var

Son Dakika... Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin Cinderesi bölgesinde çıkan çatışmada 3 askerimiz şehit oldu, 5 askerimiz de yaralandı

10 Şubat 2018, Cumartesi 19:55
Son Dakika.... Kahreden haber: Şehit ve yaralılarımız var
TSK'nın açıklaması:

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 10 Şubat 2018 tarihinde, Afrin’de devam eden operasyonlar esnasında 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

Söz konusu operasyonlarda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 1141 OLDU


Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı’nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 141’e yükseldiğini açıkladı.

DHA

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