Son Dakika.... Kahreden haber: Şehit ve yaralılarımız var

TSK'nın açıklaması:
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 10 Şubat 2018 tarihinde, Afrin’de devam eden operasyonlar esnasında 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.
Söz konusu operasyonlarda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.
ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 1141 OLDU
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı’nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 141’e yükseldiğini açıkladı.
DHA
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TSK: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 141 oldu
Mehmet Nuri Turan