Son Dakika.... Kahreden haber: Şehit ve yaralılarımız var

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 1141 OLDU

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TSK: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 141 oldu

Mehmet Nuri Turan

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 10 Şubat 2018 tarihinde, Afrin’de devam eden operasyonlar esnasında 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.Söz konusu operasyonlarda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı’nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 141’e yükseldiğini açıkladı.