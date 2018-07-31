Son dakika... Kara Harp Okulu darbe davasında flaş gelişme

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin firari 307 kişinin yargılandığı davada esas hakkında mütalaasını açıklayan savcı, aralarında okul dekanı eski tuğgeneral Kerim Acar'ın da bulunduğu 59 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmada, bazı sanıkların tanık ve delillere karşı beyanda bulunmasının ardından cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını sundu.

Savcı, aralarında sanık eski tuğgeneral Kerim Acar'ın yanı sıra albaylar Önder Haluk Tekbaş, Rafettin Öztürk, Ramazan Nazar, Zafer Alkurt, Abdullah Topçu'nun da aralarında bulunduğu 59 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti.

İddia makamı, Kerim Acar ve ağırlaştırılmış müebbet hapis talep ettiği bazı sanıklar için ayrıca "askeri komutanlıkların gaspı" suçundan müebbet hapis de istedi.