Son dakika... Karadağ'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Nazlı Erdol

Hidrometeoroloji ve Sismoloji Kurumundan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü'a 7 kilometre uzaklıktakiyerel saatle 11.46'da gerçekleşti.Depremin, yerin 14 kilometre derinliğinde olduğu ifade edildi.Plav'ın yanı sırave başkent'da da hissedilen deprem nedeniyle özellikle Plav ve Gusinje'de yaşayan vatandaşlar panik içinde sokaklara çıktı.Depremde can kaybı yaşanmazken, ülke medyasına göre Plav şehrindeki bazı eski yapıların duvar ve bacalarında çatlaklar oluştu.