Son dakika! Karısını öldürüp gazetecilere demeç veren katil koca yakalandı

Diyarbakır'da, karısını öldürdükten 1 gün sonra cinayet mahalline gelen gazetecilere röportaj veren ve polisi görünce kaçıp kayıplara karışan katil zanlısı 40 gün sonra yakalandı

04 Şubat 2018, Pazar 14:49
Son dakika! Karısını öldürüp gazetecilere demeç veren katil koca yakalandı
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde 24 Aralık 2017 gecesi yaşanan olayda, kendisini aldattığı iddiasıyla karısı Rojbin İ.’yi (22) pompalı tüfekle öldüren Şeyhmus İ. (27), sabah evinin önüne gelmişti.

Şüpheli, çevredeki gazetecilere olayı anlatırken, polisin geldiğini görünce kaçarak izini kaybettirmişti.

Polis, Şeyhmus İ.’yi yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatmıştı. Katil zanlısı 40 gün sonra yakalandı.


NELER YAŞANDI?


O dönemde cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen Şeyhmus İ., gece saat 01.00 sıralarında, kendisini aldattığı yönünde söylentiler duyduğu eşi Rojbin İ. ile evde tartıştı. Tartışma sırasında Şeyhmus İ., evde bulunan pompalı tüfekle Rojbin İ.’nin başına iki el ateş etti. Şeyhmus İ., ardından kardeşi E.İ.’yi arayarak eşini öldürdüğünü söyleyip kaçtı.

Durumu sağlık ekiplerine bildiren E.İ., olay yerine gitti. Eve gelen sağlık ekipleri, Rojbin İ.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. İnceleme yapan polisler, evde iki boş kovan buldu. Rojbin İ.’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
 

SABAH GELDİ, SOĞUKKANLILIKLA ANLATTI


Polis tarafından her yerde aranan Şeyhmus İ., sabah saatlerinde tekrar evinin önüne geldi. Olay yerinde bulunan gazetecilere konuşan Şeyhmus İ., eşini sevdiğini ve öldürmek amacı olmadığını ileri sürerek, şöyle dedi:

"Allah şahidim. Söylentilere pek kulak vermedim. Çarşıya gittik, misafirliğe ablamlara pasta ve bir şeyler aldık. Ona şaka yaptım ama bana diyordu ’Sen çok pişman olacaksın’. O an kin, öfkem ve sinirlerimle, yatıyordu, tam hatırlamıyorum. Kaç el ateş ettim bilmiyorum, hatırlamıyorum sıkıntıdan. Rahmetlinin olayı ile ilgili olarak kimsenin suçu yok. Dünden beridir mezarlığa gittim. Buradan fazlada uzaklaşmadım. Veren de bu canı Allah."


Katil zanlısı koca, karısını öldürdüğü gecenin sabahında evin önüne gelip gazetecilere şunları söylemişti:



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