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Son dakika! Kasımpaşa Sergen Yalçın'la anlaşamadı Kemal Özdeş geri döndü!


Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktörlük görevi için görüşmelerde bulunduğu Sergen Yalçın'la anlaşma sağlayamadı. Lacivert-Beyazlı kulüp, geçtiğimiz günlerde görevine son verdiği Kemal Özdeş'le yeniden anlaşma sağladı.

Son dakika! Kasımpaşa Sergen Yalçın'la anlaşamadı Kemal Özdeş geri döndü!
Süper Lig'in köklü kulüplerinden Kasımpaşa'da enteresan gelişmeler yaşanıyor...

Hafta sonu Beşiktaş'a 2-1 kaybedilen maçın ardından teknik direktör Kemal Özdeş istifa etmiş, sonrasında deneyimli teknik direktörün görevinden alındığı ortaya çıkmıştı.
 

SERGEN YALÇIN İPTAL!


Lacivert-Beyazlı ekip, yeni teknik adam konusunda Sergen Yalçın'la görüşmelerde bulunmuş ve iki tarafın prensipte anlaşmaya varmıştı.

Ancak akşam saatlerinde flaş bir gelişme yaşandı ve Kasımpaşa resmi sitesinden yaptığı açıklamayla, teknik direktör Kemal Özdeş'le yola devam kararı alındığı duyuruldu.

Kasımpaşa resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

Kasımpaşa Kulübü: "Teknik Sorumlumuz Kemal Özdeş'in Kulübümüzden ayrılmasının ardından, yurt dışından dönen Kasımpaşa A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Turgay Ciner, bugün Kemal Özdeş ile yaptığı görüşmeden sonra, Sayın Kemal Özdeş'in görevine devam etmesine karar vermiştir."


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