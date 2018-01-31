Son dakika! Kasımpaşa Sergen Yalçın'la anlaşamadı Kemal Özdeş geri döndü!

SERGEN YALÇIN İPTAL!

Erdinç Şahin

'in köklü kulüplerinden'da enteresan gelişmeler yaşanıyor...Hafta sonu'a 2-1 kaybedilen maçın ardından teknik direktöristifa etmiş, sonrasında deneyimli teknik direktörün görevinden alındığı ortaya çıkmıştı.Lacivert-Beyazlı ekip, yeni teknik adam konusunda'la görüşmelerde bulunmuş ve iki tarafın prensipte anlaşmaya varmıştı.Ancak akşam saatlerinde flaş bir gelişme yaşandı ve Kasımpaşa resmi sitesinden yaptığı açıklamayla, teknik direktör Kemal Özdeş'le yola devam kararı alındığı duyuruldu.Kulübü: "Teknik Sorumlumuz Kemal Özdeş'in Kulübümüzden ayrılmasının ardından, yurt dışından dönen'in görevine devam etmesine karar vermiştir."